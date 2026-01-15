“زين” تطلق النسخة الـ11 من برنامج “جيل Z” للشباب الخريجين

بدر الخرافي متوسطاً المواهب الوطنية الشابّة المختارة للنسخة الـ11من البرنامج

أطلقت مجموعة زين النسخة الجديدة لمشروعها التدريبي للشباب الخريجين “جيل Z” للعام 2026، الذي توجه فيه جهودها للاستثمار في المواهب الوطنية، وتقديم جيل جديد من رواد الأعمال والقادة في مجال التكنولوجيا.

وأوضحت زين الشركة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أنها قامت باختيار 6 مواهب وطنية شابة في النسخة الـ11 من برنامج الخريجين، وهو برنامج يهدف إلى تطوير وصقل القدرات الوطنية وتأهيلها للمستقبل، عبر التركيز على استدامة التطوير، وتسريع وتيرة التقدم، تعزيز روح التعاون، وتمكين الابتكار الرقمي.

وأكدت المجموعة أن البرنامج الممتد على مدار عام كامل سيوفر للمشاركين فرصا للتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، ومنصات تحليل البيانات لاستخلاص الرؤى، مبينة أن المبادرات التي ستطلقها خلال دورة البرنامج ستحفز الشباب الخريجين على تطوير مهارات التفكير الإبداعي والمنهجي، بما يمكّنهم من تبنّي أساليب استراتيجية أوسع في حل المشكلات، بالإضافة إلى تنمية مهارات القيادة والتأثير الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن برنامج “جيل Z” هو مبادرة تدريبية سنوية تستهدف اختيار وتأهيل المواهب الوطنية الشابة من الخريجين، لتطوير قادة أعمال مبتكرين في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، عبر برامج تطوير مكثفة تركز على المهارات الرقمية، وريادة الأعمال، والابتكار، بهدف إدماجهم في بيئة العمل ودعم استراتيجية التحول الرقمي للشركة، مع فرصة للتوظيف في زين.

وتستهدف زين من هذا البرنامج الذي دخل عقده الثاني، تأهيل و إعداد جيل جديد من رواد الأعمال والقادة في مجال التكنولوجيا، وتطوير المهارات الرقمية من خلال تعزيز القدرات المعرفية، ودعم الابتكار بمساعدة الخريجين على تطوير أفكار مبتكرة وتطبيقها تجارياً، والتمكين الوطني من خلال الاستثمار في المواهب المحلية والمساهمة في التنمية الاقتصادية.

وأوضحت زين أن البرنامج يقدم منهجا تدريبا مكثفا لرفع مستوى المرونة والقدرة على التكيف من خلال تحديات تعزز الصلابة الذهنية، إلى جانب ورش عمل لاستكشاف الدوافع والأهداف، بما يساعد الخريجين على مواءمة قدراتهم الشخصية مع قيمهم الجوهرية للمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف المؤسسة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي “منذ انطلاقة هذه المبادرة حرصنا في زين على الالتزام برعاية الكفاءات الوطنية، وبناء قاعدة صلبة من القادة الشباب القادرين على قيادة المستقبل”.

وأضاف الخرافي قائلا “تشهد صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات تحولات متسارعة بفعل التطورات الهائلة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الحوسبة السحابية، وهو ما يفرض على القوى العاملة مستويات عالية من المرونة والسرعة في اكتساب وتوظيف مهارات الذكاء الاصطناعي لمواكبة هذه المتغيرات”.

وأوضح “يواصل برنامج “جيل Z” تزويد الشباب بمزيج متكامل من المهارات التقنية والمهارات الشخصية، بما يمكّنهم من التأثير بثقة وكفاءة في بيئة الأعمال، واغتنم هذه المناسبة لأهنئ شباب الدفعة الجديدة من البرنامج، متمنيا لهم الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية وورش العمل التي التي سيحتضنها البرنامج على مدار العام”.

الجدير بالذكر أن برنامج “جيل Z” يعتمد نسبة قبول تقارب معدلات القبول في الجامعات العالمية، ويهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب الوطنية الشابة التي تظهر قدرات قيادية، من خلال تزويدها بالمهارات العقلية والعملية اللازمة للنجاح في بيئة العمل المؤسسية.

وبينت زين أن عملية الاختيار اتسمت بقدر عالٍ من التنافسية، حيث جرى اختيار ستة خريجين متميزين للانضمام إلى برنامج التدريب للعام 2026، حيث تقدم للبرنامج أكثر من 687 مرشح، ليتم لاحقاً حصر الأسماء على قائمة قصيرة، وعقب أسبوع مكثف من التقييمات، وقع الاختيار على ستة من أبرز المواهب الوطنية بعد اجتيازهم سلسلة دقيقة من المقابلات الفردية، وتنفيذ مهام استراتيجية، والمشاركة في اختبارات جماعية، إلى جانب خضوعهم لتقييمات علمية، وتقديم عروض أمام نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وبينت زين أن أسماء القائمة المختارة لدورة برنامج Z عن العام 2026 جاءت كالتالي: عبد المحسن الزنكي، أحمد العنيزي، أصايل الحيص، آية الفضلي، جنى العبد الجادر، ومتعب العقاب.

ويأتي برنامج “جيل Z” ضمن ركائز استراتيجية الاستدامة المؤسسية الخاصة بمجموعة زين التي تهدف إلى “بناء جيل المستقبل”، وأيضا تحت ركيزة “زين الشباب” التابعة لاستراتيجية “التنوع والإنصاف والاشتمال”، وهي الركيزة التي تدعم وتعزز نمو وتطوير الموظفين الشباب.

وتحرص زين على ضمان ادماج التحديات الرئيسية في استراتيجية أعمالها كجزء من مسؤوليتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل التصدي للتحديات وجوانب القصور ومعالجتها، حيث تشجع المجموعة مجتمعات الأعمال الناشئة، وتوجيه أنشطة أعمالها الجوهرية إلى القضايا التي بحاجة إلى الدعم والرعاية، وذلك بتطويع استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعنصر تمكين أساسي.

وتتضمن مبادرة زين للشباب برنامج ZY Counsel ، وهو برنامج تطوير قيادي يتناول تحديات استراتيجية يطرحها الرئيس التنفيذي، ومبادرة ZY Mavericks الخاصة بتمكين الشباب من خلال المسارات التعليمية، بالإضافة إلى برنامج ZY Learn الذي يوفر جلسات تبادل المعرفة التي يقدمها فريق الـMavericks ، وتُعد برامج زين للشباب حجر الأساس في التزامها برعاية وتمكين طاقات الشباب، فمن خلال هذه المبادرات، تسعى المجموعة إلى تمكين وتطوير ورفع قدرات قادة وخبراء المستقبل عبر توفير فرص قيّمة للنمو والتطور.

وحرصت مجموعة زين على تطوير برنامج “جيل Z”، خصوصا مع تزايد تبني مبادرات وعمليات التحول الرقمي، والاعتماد على مسرعات الأعمال في الابتكارات التكنولوجية، إذ يعكس التطور المستمر للبرنامج تحول زين من شركة اتصالات بالشكل التقليدي إلى تكتل تكنولوجي، حيث ساعد البرنامج على مدار السنوات العشر الأخيرة في تأهيل أكثر من 50 خريجا من الشباب، الذين اكتسبوا خصائص متميزة من المهارات والقدرات التي أسهمت في تطوير شخصياتهم المهنية والفردية.

يذكر أن المتفوقين في البرنامج يحصلون على رعاية من زين لمواصلة دراساتهم العليا والحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال في المملكة المتحدة، وقد استطاع خريجو البرنامج في السنوات السابقة بناء مسيرات مهنية مميزة داخل زين وخارجها.