وزير الشباب: يوم الكويت الرياضي مناسبة وطنية مهمة

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري

قال وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري إن يوم الكويت الرياضي يعد مناسبة رياضية وطنية مهمة تجسد رؤية القيادة السياسية الحكيمة حفظهم الله ورعاهم في تعزيز ممارستها وتأصيل ثقافتها بين أفراد المجتمع.

وأضاف الوزير المطيري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن اليوم الرياضي المقرر إقامته في السابع من فبراير المقبل يمثل رسالة توعوية تؤكد أهمية ممارسة الرياضة باعتبارها استثمارا في صحة الإنسان وبناء المجتمعات.

وأوضح أن هذا اليوم ليس مجرد فعالية رياضية بل يوما لتعزيز التعايش بين مختلف أطياف المجتمع في البلاد لإبراز الطاقات وترسيخ مفهوم الرياضة الذي تتبناه الحكومة ضمن خططها التنموية.

ولفت إلى أن الرياضة ركيزة أساسية للتنمية والتمكين وتعزيز الصحة العامة والوقاية مبينا أنها تعد أيضا منصة مهمة لتعزيز مفهوم الوحدة الوطنية الجامعة لأبناء المجتمع.

وبين الوزير المطيري أن الدولة تحرص على رعاية الرياضة بمختلف تفرعاتها وتشجيع المواطنين والمقيمين على ممارستها مشيدا بتعاون مختلف المؤسسات في البلاد والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعهم هذا الحدث الرياضي.

وذكر أن هذا الحدث السنوي يعد نتاجا لاستراتيجية الهيئة العامة للرياضة لتطوير الرياضة (2022 – 2028) بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النشاط البدني والصحة العامة على الأفراد والمجتمع على حد سواء.

ودعا الجميع إلى المشاركة الفاعلة في هذا اليوم لما له من دور مهم في تعزيز نمط حياة صحي ومستدام مثمنا دعم القيادة السياسية الحكيمة حفظهم الله ورعاهم للمساعي الحكومية في تعزيز الرياضة.