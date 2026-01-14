الإطفاء: وفاة شخص في حادث تصادم على طريق الوفرة قوة الإطفاء الكويت نُشر : الأربعاء 14-1-2026مالأربعاء 14-1-2026م س س تعاملت فرقة إطفاء مركز ميناء عبدالله فجر اليوم الأربعاء مع حادث تصادم مركبة وتريلة على طريق الوفرة، و قد أسفر الحادث عن وفاة شخص وتم تسليم الموقع إلى الجهات المختصة. اقرأ ايضا الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية