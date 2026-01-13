“شؤون القصر” تنظم رحلة العمرة السنوية للمشمولين برعايتها

مبنى الهيئة العامة لشؤون القصر

أعلنت الهيئة العامة لشؤون القصر اليوم الثلاثاء عن تنظيمها للرحلة السنوية لمكة المكرمة لاداء العمرة للمشمولين برعايتها.

‏

وقالت مدير عام الهيئة بالتكليف علياء الصقر في كلمة لها خلال لقاء تنويري ضم 48 قاصرا وقاصرة إن الرحلة ستبدأ يوم السبت المقبل وستكون مقسمة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وهنأت الصقر المشاركين ودعتهم إلى الالتزام بتعليمات وارشادات المشرفين حرصا على السلامة متمنية لهم عمرة مقبولة وتجربة إيمانية ممتعة.

يذكر أن رحلة العمرة من ضمن الأنشطة والفعاليات التني تنظم (القصر) سنويا ويتم اختيار المشاركين عن طريق القرعه وتكون أعمارهم ما بين 13 و21 عاما.