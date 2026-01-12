“المالية” تحصل على شهادة “الأيزو 27001” بإدارة أمن المعلومات ضمن خطتها الاستراتيجية للتحول الرقمي

وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي خلال تسلمها الشهادة

أعلنت وزارة المالية حصولها على شهادة (ISO/IEC 27001:2022) العالمية (لنظام إدارة أمن المعلومات) وهو المعيار الدولي الأبرز في إدارة أمن المعلومات وحماية البيانات وذلك في إنجاز يعكس التزامها بتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرقمية والأمن السيبراني ودعم رؤية دولة الكويت للتحول الرقمي المستدام.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن هذا الإنجاز ثمرة جهود مؤسسية متكاملة تكللت بالنجاح في استيفاء متطلبات ومعايير هذا النظام العالمي وذلك لكل إدارتي (الخضوع الضريبي والتخطيط) و(مركز المعلومات الآلي) إذ شاركتا في تطبيق السياسات والإجراءات الفنية المتوافقة مع متطلبات الأيزو وضمان استمرارية الأعمال وفق أعلى مستويات الأمن السيبراني.

ونقل البيان عن وكيل الوزارة أسيل المنيفي قولها “إن حصول وزارة المالية على هذه الشهادة يشكل خطوة محورية ضمن مسار التحول الرقمي الآمن بما يسهم في تقديم خدمات مالية أكثر شفافية ويوفر بيئة آمنة لتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وموثوقية”.

وأضافت المنيفي أن الوزارة يحصلت على الشهادة من الجهة المانحة (ROYALCERT) وهي جهة معتمدة دوليا وعضو في المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) إذ أكدت الجهة المانحة أن (المالية) الكويتية أظهرت مستوى متقدما من الجاهزية والامتثال لمتطلبات معيار (ISO/IEC 27001) مما يعزز ثقة المتعاملين ويؤكد حرص الوزارة على تعزيز ثقافة الأمن السيبراني داخل مؤسستها والتزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية. وبينت أن تطبيق ذلك المعيار يعزز الإطار المؤسسي لحماية المعلومات لا سيما في ما يتعلق بتبادل المعلومات لأغراض ضريبية وفق اتفاقيتي الفاتكا (FATCA) والإبلاغ المشترك (CRS) حيث يضمن التعامل مع البيانات المتبادلة مع الجهات المحلية والدولية وفق أعلى مستويات السرية وأمن المعلومات وبما يتوافق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية المعتمدة ويعزز ثقة الشركاء الدوليين بسلامة الأنظمة والإجراءات المعمول بها.

وأوضحت أن هذا الاعتماد الدولي يسهم في تعزيز مستوى الأمان السيبراني في القطاع المالي الحكومي ترسيخ ثقة المواطنين والشركاء في الخدمات الرقمية دعم الحوكمة والامتثال وتقليل المخاطر التشغيلية وملاحظات التدقيق تعزيز تنافسية دولة الكويت إقليميا ودوليا.

وأكدت أن هذا الإنجاز يعتبر استكمالا لمسار متكامل نحو الابتكار الرقمي بما يضمن تقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وشفافية ويعزز مكانة دولة الكويت في مجال حوكمة وأمن المعلومات.

يذكر أن دولة الكويت من الدول المتقدمة خليجيا في تبني معايير أمن المعلومات إذ تصنف وزارة المالية من الجهات الحكومية الرائدة في تطبيق معايير ISO نظرا لحساسية أعمالها المرتبطة بالبيانات المالية والضريبية وتبادل المعلومات.

ويفتح الحصول على شهادة ISO/IEC 27001:2022 آفاقا واسعة للتعاون الدولي من خلال تعزيز الاعتراف والثقة الدولية وتسهيل تبادل المعلومات وفق الأطر النظامية والتأهل للمشاركة في الاتفاقيات والمشاريع والمناقصات الدولية إذ تعد هذه الشهادة متطلبا أساسيا لإثبات الجاهزية الأمنية عند إبرام الاتفاقيات الدولية.