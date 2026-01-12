بلدية الكويت تطلق حملات ميدانية للكشف على أعمال البناء والتشييد بالمحافظات

بلدية الكويت

أطلقت بلدية الكويت اليوم الاثنين حملات تفتيش ميدانية لمدة شهر للكشف على أعمال البناء والتشييد بالمحافظات الست للتأكد من مدى الإلتزام بالاشتراطات والضوابط في كافة الاستخدامات السكنية المختلفة.

وقال مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع محافظة الجهراء يوسف البذالي في بيان صحفي صادر عن البلدية إن الجولات الميدانية تتم تحت إشراف كوادر وطنية من مهندسات ومهندسي بلدية الكويت للتأكد من مراقبة تطبيق لائحة البناء.

وأضاف البذالي أن الفريق الرقابي بدأ جولاته بمحافظة الجهراء حيث قام بتحرير مخالفتين لأنظمة البناء في السكن الخاص بمنطقة المطلاع وقام باتخاذ كافة الإجراءات الرقابية بحق المخالفين. وأوضح أن فرق البلدية تقوم بشكل مسبق بالرصد والكشف الميداني على الاستخدامات السكنية وتحرير المخالفات المرصودة ثم التأكد من إزالتها بعد إعطاء المقاول فرصة للإزالة على أن يقوم الفريق بعد ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وبين أن الحملة الأولى اليوم سيتبعها عدة جولات ميدانية في جميع المحافظات حسب جدول زمني يحدده فريق ادارة العلاقات العامة بالتنسيق مع الادارات المعنية لتنفيذ هذه الحملات طوال الأسابيع المقبلة.

ودعا البذالي إلى ضرورة الالتزام بلوائح وقوانين البلدية مشددا على أن الفرق الرقابية التابعة لإدارات المختلفة في المحافظات الست تولي اهتماما بالغا بتطبيق الاشتراطات في الحملات الميدانية المنفذة.