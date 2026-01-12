سمو ولي العهد يستقبل النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الداخلية البحريني

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووزير الداخلية البحريني فريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة والوفد المرافق

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي وزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة فريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حيث نقل لسمو ولي العهد حفظه الله تحيات وتقدير أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة وتمنياتهما لسموه بموفور الصحة وتمام العافية.

هذا وقد حمله سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله تحياته لأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة وتمنياته لهما بوافر الصحة والعافية.

حضر اللقاء معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح وسعادة المدير العام للإدارة العامة لخفر السواحل العميد الركن بحري الشيخ مبارك علي اليوسف الصباح وكبار المسؤولين.