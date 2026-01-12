سمو أمير البلاد يستقبل النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الداخلية البحريني

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي وزير الداخلية بمملكة البحرين الشقيقة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله بن أحمد آل خليفة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حيث نقل لسموه رعاه الله تحيات وتقدير أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وتمنياته لسموه حفظه الله بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب دولة الكويت المزيد من التقدم والرخاء.

سمو أمير البلاد يستقبل وزير الداخلية البحريني

هذا وقد حمله حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تحياته لأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وتمنياته لجلالته بوافر الصحة ودوام العافية سائلا سموه المولى عز وجل أن ينعم على مملكة البحرين وشعبها الشقيق بمزيد من التطور والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

حضر اللقاء معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح وسعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح وسعادة وكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى وسعادة المدير العام للإدارة العامة لخفر السواحل العميد الركن بحري الشيخ مبارك علي اليوسف الصباح.