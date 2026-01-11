الغذاء والتغذية: الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الربط الإلكتروني مع نظام الرخصة الذكية

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الربط الإلكتروني مع نظام الرخصة الذكية وذلك في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلكين في دولة الكويت.

وقالت المتحدث الرسمي في الهيئة الدكتورة شيماء العصفور في تصريح صحفي اليوم الأحد إن هذا المشروع يأتي ضمن برنامج البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يهدف إلى توفير إدارة إلكترونية متكاملة وفق أحدث نظم التتبع الإلكتروني لإدارة العمليات مع الربط المباشر بنظام الحكومة الإلكترونية.

وأكدت العصفور أن هذا الإنجاز يمثل خطوة نوعية في إدارة موارد الغذاء ورفع كفاءة الرقابة على المنشآت الغذائية حيث يتيح النظام الجديد حصر المخالفات المحتملة وتتبع مصادر التلوث الغذائي بما يسهم في حماية صحة المستهلكين وضمان تقديم غذاء آمن وصحي.

وأشارت إلى أن مشروع الربط الإلكتروني مع نظام الرخصة الذكية يعكس التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية ويعزز من صورة الكويت على المستوى الدولي في مجال الرقابة الصحية والغذائية.

وأوضحت العصفور أن المرحلة الأولى شملت تطوير البرامج الإلكترونية وتحديث أنظمة العمل بالإضافة إلى تدريب الموظفين المعنيين بتطبيق النظام الجديد لضمان فعالية الخدمات وسرعة الإجراءات.

كما ذكرت أن المشروع سيساهم في تحسين جودة الخدمات الغذائية وتسهيل عمليات التفتيش الدوري على المنشآت وتوثيق النتائج واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بما يحقق رضا المستهلكين ويعزز الثقة في القطاع الغذائي الكويتي.