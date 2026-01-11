وزير الداخلية يتفقد بحضور وزير الصحة الحالة الصحية لمصابي حريق مبنى “المؤسسات الإصلاحية”

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح خلال تفقده بحضور وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي الحالة الصحية لمصابي الحريق

قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بحضور وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بزيارة تفقدية للاطلاع على الحالة الصحية لمصابي حريق مبنى الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والذين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الأحد أن الشيخ فهد اليوسف اطلع خلال الزيارة على أوضاع المصابين الصحية واستمع إلى شرح من الجهات المختصة حول حالتهم الصحية والإجراءات العلاجية المتبعة موجها بتوفير الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالاتهم بشكل مستمر.

كما وجه الشيخ فهد اليوسف بمتابعة ملابسات الحريق والوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة في المبنى بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

وأكد أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية في جميع مرافق وزارة الداخلية واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح وضمان سلامة الجميع.