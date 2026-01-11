الداخلية: اندلاع حريق في مبنى الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بمنطقة الصليبية

وزارة الداخلية

أوضحت وزارة الداخلية بأنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات، يفيد باندلاع حريق في مبنى الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بمنطقة الصليبية.

وعلى الفور، باشرت الجهات المختصة إجراءاتها، حيث تم التعامل مع الحريق من قبل فرق قوة الإطفاء العام والطوارئ الطبية وفق الأنظمة المعمول بها.

وأسفر الحادث عن إصابة عدد من منتسبي قوة الشرطة وعدد من العاملين لدى شركة خاصة متعاقدة لأعمال النظافة في المبنى، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحالاتهم الصحية تحت المتابعة.

كما تم تسجيل قضية حريق وإصابة حملت رقم (2026/8) مخفر الصليبية.

وأكدت وزارة الداخلية أن الجهات المعنية باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.