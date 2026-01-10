الإطفاء: 5 فرق إطفاء تسيطر على حريق خزانات مواد سريعة الاشتعال بمنطقة الأحمدي الصناعية دون تسجيل أي إصابات

5 فرق إطفاء تسيطر على حريق خزانات مواد سريعة الاشتعال بمنطقة الأحمدي الصناعية دون تسجيل أي إصابات

أعلنت قوة الإطفاء العام أن خمسة فرق تابعة لها سيطرت على حريق اندلع في عدد من الخزانات التي تحتوي على مواد سريعة الاشتعال داخل قسيمة صناعية في منطقة الأحمدي الصناعية وذلك بإشراف مباشر من رئيس القوة اللواء طلال الرومي.

وأضافت (الإطفاء) في بيان صحفي اليوم السبت أن الفرق المشاركة سيطرت على الحريق دون تسجيل أي إصابات تذكر مشيرة إلى أن فرق مراكز الأحمدي والفحيحيل وميناء عبدالله والمواد الخطرة والإسناد بالإضافة إلى إطفاء شركة نفط الكويت باشرت مكافحة الحريق والسيطرة عليه. وبينت أن وزارة الداخلية والطوارئ الطبية ووزارة الأشغال العامة شاركت كذلك في تأمين الموقع وتنظيم الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.