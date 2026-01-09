“الخارجية” تعرب عن بالغ أسفها لتعرض السفارة القطرية لأضرار نتيجة القصف في أوكرانيا

صورة أرشيفية

أعربت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عن بالغ أسفها لتعرض مبنى سفارة دولة قطر الشقيقة لأضرار نتيجة القصف الذي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف يوم أمس.

وجددت (الخارجية) في بيان لها موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى حل الأزمات عبر الحوار والالتزام بالمسار الدبلوماسي والدعم لكافة الجهود الدولية التي تهدف إلى حل الأزمة بالطرق السلمية وبما يتسق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت أهمية الالتزام باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية ولا سيما ما يتعلق بضرورة توفير الحماية اللازمة للبعثات الدبلوماسية وأعضائها ومنشآتها وضمان عدم تعريضهم لمخاطر النزاعات المسلحة بما يضمن احترام القانون الدولي والتزامات الدول المضيفة تجاه البعثات الأجنبية.