وزير الإعلام: تطوير الجزيرة الخضراء مشروع سياحي وطني واعد وطموح لتحديث المرافق الترفيهية

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري

أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أن مشروع تطوير (الجزيرة الخضراء) يعد أحد المشاريع السياحية الوطنية الواعدة التي تجسد توجها طموحا لتحديث المرافق الترفيهية وتعزيز جاذبية دولة الكويت كوجهة سياحية وثقافية متكاملة.

وقال الوزير المطيري في كلمة له خلال العرض المرئي لانطلاق مشروع تطوير الجزيرة الخضراء (2025 – 2027) اليوم الخميس إن هذا المشروع يحظى برعاية واهتمام ودعم القيادة السياسية ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وهو الدعم الذي يشكل ركيزة أساسية لتسريع مسار التنمية السياحية وتعزيز دورها في تنويع الاقتصاد الوطني والارتقاء بجودة الحياة وترسيخ صورة الكويت كوجهة جاذبة للزوار والاستثمار.

وأضاف الوزير المطيري أن الوزارة تعمل وفق رؤية تنفيذية تقوم على الشراكة والتكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني إيمانا بأن نجاح المشاريع الكبرى تكتمل بتوحيد الجهود وإبراز المنجزات بما يخدم توجهات الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة عطفا على التعريف بالمشاريع التنموية وفي مقدمتها المشاريع السياحية والترفيهية. وذكر أن الوزارة تولي في هذا الإطار اهتماما خاصا بتطوير منظومة الترويج السياحي وتعزيز حضور الكويت إقليميا ودوليا عبر مبادرات رقمية حديثة من أبرزها منصة (فيزت كويت) (Visit Kuwait) بوصفها نافذة متكاملة للتعريف بالمقومات السياحية والثقافية والتراثية للدولة وتقديم تجربة رقمية متطورة تعكس الصورة الحقيقية للكويت وتدعم جهود استقطاب الزوار مؤكدا الحرص على قياس الأثر عبر مؤشرات أداء تشمل رضا الزوار وجودة التشغيل وفاعلية الترويج بما يدعم التحسين المستمر والشفافية.

وتوقع أن ينعكس هذا التطوير على الاقتصاد المحلي عبر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة الخدمات والفعاليات والتشغيل بما يعزز القيمة المضافة داخل السوق الوطني بما ينسجم مع أولويات الدولة في الاستثمار الأمثل بالمواقع الحيوية ذات البعد البيئي والتراثي وتحويلها إلى قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد.

وأكد “أن الهدف لا يقتصر على تطوير موقع ترفيهي بل تقديم تجربة متكاملة للزائر بمعايير تشغيل واضحة تشمل الجودة والسلامة والنظافة وسهولة الوصول بما يعكس صورة الكويت التي نعتز بها جميعا” لافتا إلى أن المشروع يضع الاستدامة البيئية في صلب التصميم والتشغيل عبر حلول عملية لترشيد الموارد وإدارة النفايات والحفاظ على عناصر الموقع الطبيعية بما يضمن استمرارية الأثر للأجيال القادمة.

وقال الوزير المطيري إن مشروع تطوير الجزيرة الخضراء يمثل نموذجا عمليا للتكامل بين الرؤية التخطيطية والإسناد الإعلامي مشيرا إلى حرص وزارة الإعلام على مواكبة هذا المشروع وغيره من المشاريع السياحية عبر محتوى نوعي ومنتظم يرفع الوعي المجتمعي ويبرز القيمة التنموية ويعزز الثقة بالمنجز الوطني بما يتوافق مع تطلعات المرحلة المقبلة.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية المهندس أنور الحليلة في كلمة مماثلة إن الجزيرة الخضراء تعد أحد أهم مرافق الشركة والمعلم الذي يجسد قيمة تاريخية راسخة ويعكس الحرص الدائم على صون الإرث الوطني وتعزيز حضوره في مسيرة التنمية المستدامة.

وأوضح الحليلة أن الجزيرة الخضراء تعد أول جزيرة صناعية في منطقة الخليج منذ افتتاحها عام 1988 وقد أدت على مدى عقود دورا مهما كوجهة ترفيهية وثقافية للعائلات والزوار وكانت ولا تزال جزءا أصيلا من الذاكرة السياحية الوطنية.

وأشار إلى أن الشركة أبرمت مؤخرا عقد تطوير موقع الجزيرة الخضراء مع شركة الخدمات المتكاملة العالمية وذلك في إطار شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص تنسجم مع مستهدفات رؤية الكويت 2035.

وبين أن هذه الشراكة تمثل نموذجا عمليا منسجما مع توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص ومنحه دورا فاعلا في تطوير المشاريع السياحية الكبرى بما يسهم في رفع كفاءة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها وإتاحة فرص استثمارية وتنموية مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وذكر أن مشروع تطوير الجزيرة الخضراء يهدف لإعادة صياغة هذا المعلم التاريخي وتحويله إلى وجهة سياحية ترفيهية بإمكانات متقدمة من خلال رؤية تصميمية تحترم تاريخ الجزيرة ورمزيتها مع الحفاظ على رونق عناصرها الرئيسية وإعادة توظيفها بروح معاصرة تعبر عن الهوية الكويتية وتواكب تطلعات المجتمع.

وأفاد بأن المشروع يولي اهتماما خاصا بمبادئ الاستدامة البيئية من خلال اعتماد حلول صديقة للبيئة وذكية تعزز استخدام الطاقة المتجددة وتكثيف التشجير والمسطحات الخضراء بما يعزز مفهوم التنمية المستدامة ويحافظ على البيئة البحرية المحيطة ويضمن ديمومة المشروع على المدى الطويل.

وأكد الحليلة أن (المشروعات السياحية) تؤمن بأن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وتسعى لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الكويت كوجهة سياحية واستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي وأن مشروع تطوير الجزيرة الخضراء يمثل إعادة صياغة تجربة سياحية متكاملة تحترم التاريخ وتواكب الحاضر وتستشرف المستقبل وتسهم في تعزيز مكانة الكويت وفتح آفاق جديدة للاستثمار والحياة.

بدوره بين نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة أبعاد العقارية خالد المرزوق في كلمته أن (الجزيرة الخضراء) أحد أبرز المعالم السياحية في البلاد وأحد الرموز الراسخة في ذاكرتها الوطنية مؤكدا أن هذا المشروع يجسد ترجمة عملية للتوجيهات السامية الهادفة إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره ودعم السياحة الداخلية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد المرزوق الإيمان بالدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية السياحية وإتاحة الفرصة للمشاركة في تطوير إحدى أبرز الوجهات السياحية في دولة الكويت بما يعكس رؤية طموحة تعزز الشراكة بين القطاعين وتسهم في الارتقاء بالمشهد السياحي بما يليق بمكانة الكويت.

وأوضح أن تصميم المشروع يراعي احترام تاريخ الجزيرة وإحياء رموزها المعمارية مع الحفاظ على معالمها الشهيرة التي تجسد الهوية الكويتية إلى جانب توفير تجربة متكاملة ومتنوعة تجمع بين الترفيه والثقافة والطبيعة والفعاليات ضمن بيئة منسجمة تربط بين العمران والمساحات الخضراء والبحر.

وبين أن المشروع يتضمن تطوير عدد من المرافق من بينها منطقة مطاعم ومقاه مطلة على البحيرة والقبة الزجاجية ومركز وناد صحي ومسرح ومنطقة مخصصة لترفيه الأطفال وناد رياضي وقاعة لكبار الزوار ومبنى للأندية الترفيهية وقاعات متعددة الأغراض وملتقى تعليمي وثقافي إضافة إلى مناطق خضراء واسعة وممرات ومسارات رياضية.