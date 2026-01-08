هيئة “ذوي الإعاقة” توزع أجهزة تعويضية على عدد من ذوي الإعاقة لتحسين جودة حياتهم بأمان وفاعلية

المدير العام لهيئة ذوي الإعاقة ونائب المدير العام للخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية بالتكليف يستمعان لاحدى الحالات المستفيدة

وزعت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة اليوم الخميس أجهزة تعويضية على عدد من ذوي الإعاقة وذلك في مجمع دور الرعاية الاجتماعية بالصليبيخات التابع لوزارة (الشؤون) بهدف تعزيز استقلاليتهم وتحسين جودة حياتهم وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية بأمان وفاعلية.

وقالت المدير العام للهيئة الدكتورة دلال العثمان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال عملية التوزيع إن تسليم الهيئة للأجهزة التعويضية ومن بينها الكراسي المتحركة يتم وفق إجراءات مهنية دقيقة داخل المركز الطبي التأهيلي وقسم العلاج الطبيعي.

وأضافت العثمان أن العملية لا تقتصر على تسلم الكرسي فقط بل يسبقها قياس دقيق للمستفيد للتأكد من ملاءمة الكرسي لحالته مع شرح شامل لكيفية الاستخدام والعناية والتحرك الآمن مؤكدة أن المستفيد لا يغادر إلا بعد التأكد من قدرته الكاملة على استخدام الكرسي بأمان لا سيما الكراسي الكهربائية.

وأشارت إلى أن جميع الكراسي تصرف وفق مواصفات عالمية وبناء على توصيات لجنة فنية من اختصاصيي العلاج الطبيعي نظرا إلى اختلاف احتياجات كل حالة عن الأخرى مما يجعل التقييم والتأهيل خطوة أساسية لا غنى عنها.

من جانبه قال نائب المدير العام للخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية بالتكليف في الهيئة الدكتور خليفة الهيلع لـ(كونا) إن (شؤون ذوي الإعاقة) استأنفت منذ فترة صرف الأجهزة التعويضية من بينها الكراسي المتحركة والسماعات الطبية وهي مستمرة في ذلك يوميا بهدف تحسين جودة حياة ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع.

وأوضح الهيلع أن الأجهزة التي يتم صرفها تتمتع بمواصفات خاصة لكل حالة فردية ويتم تقييمها وظيفيا وتأهيليا وطبيا عبر لجان متخصصة تتولى أخذ المقاسات وتحديد النوع المناسب مشددا على حرص الهيئة الدائم على خدمة ذوي الإعاقة والعمل على تيسير جميع الإجراءات الخاصة بهم.