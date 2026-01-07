×
وكيل الحرس الوطني يتفقد كتيبة حماية المنشآت الثانية في مركز التحكم الوطني

وكيل الحرس الوطني خلال تفقده كتيبة حماية المنشآت الثانية في مركز التحكم الوطني
الكويت
نُشر :
س
س

قام وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس بزيارة تفقدية إلى منتسبي كتيبة حماية المنشآت الثانية من لواء الحماية الأول المكلفين تأمين مركز التحكم الوطني للاطلاع على سير العمل وإجراءات التأمين.

وأكد الفريق البرجس في بيان صحفي للحرس الوطني اليوم الأربعاء على منتسبي الكتيبة ضرورة اليقظة الأمنية وتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات والواجبات الأمنية المكلفين بها للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

كما نقل إلى المنتسبين تحيات قيادة الحرس الوطني معربا عن تقديرها واعتزازها بالدور الذي يؤدونه في تأمين المواقع الحيوية.

