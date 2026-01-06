مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

من الاجتماع

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 6/1/2026 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي: “اطلع معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس اللجنة العليا الخاصة بتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية التي تستضيفها دولة الكويت عبدالرحمن بداح المطيري مجلس الوزراء على آخر الاستعدادات وكافة التفاصيل المتعلقة باستضافة دولة الكويت لبطولة السوبر الفرنسي التي ستقام يوم الخميس المقبل على استاد جابر الأحمد الدولي وتجمع بطل الدوري والكأس في كرة القدم بفرنسا نادي باريس سان جيرمان مع وصيف الدوري نادي مارسيليا، مؤكدا معاليه حرص كافة الجهات في دولة الكويت على إنجاح هذا الكرنفال الرياضي العالمي الكبير واعتماد أعلى المعايير التنظيمية لإظهاره بأبهى صورة تعبر عن الوجه الحضاري المشرق لدولة الكويت، مشيرا معاليه إلى أن وزارة الإعلام اتخذت كافة التجهيزات الإعلامية لتغطية هذا الحدث الرياضي المميز، مبينا أنه تم عقد عدة اجتماعات لممثلي الجهات المعنية من أعضاء اللجنة والاتحاد الكويتي لكرة القدم للتنسيق وحسن التنظيم لهذا الحدث الرياضي.

من جانب آخر أحاط معالي وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل العسكر مجلس الوزراء علما بنتائج الجولة الميدانية التفقدية التي قام بها معاليه يوم الخميس الماضي وبرفقته معالي وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ومعالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري على المواقع والمساحات الجديدة المخصصة لعربات الطعام المتنقلة (فود ترك) بهدف تنظيم وإعادة توزيع عربات الطعام المتنقلة عن طريق اتخاذ العديد من الإجراءات والآليات المتمثلة بتجهيز مواقع جديدة لوقوف العربات المتنقلة بالتعاون مع وزارة الأشغال وبلدية الكويت التي سهلت مهام تسليم المواقع الجديدة والتي مساحتها 5000 متر مربع لكل موقع في مختلف مناطق الكويت، وإحكام الرقابة على العربات المتنقلة من خلال التفتيش المستمر عليها وتنفيذ إجراءات فورية بحق المخالفين، ومراجعة التراخيص الصادرة للعربات المتنقلة ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط المحددة وتطبيق استخدام الرخصة الذكية على جميع العربات المتنقلة، بغية تحقيق بيئة أعمال أكثر عدالة واستدامة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءة الاستفادة من المواقع والمساحات المخصصة لهذا النشاط، موضحا معالي وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل العسكر أن الوزارة تنطلق في إجراءاتها من هدف أساسي يتمثل في دعم المبادرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الجادة الذين التزموا بالقانون والاشتراطات المعتمدة، مؤكدا معاليه أن حماية مصالح الملتزمين تمثل أولوية تنظيمية لا تهاون فيها، مشددا على حرص الوزارة على حماية أصحاب المشاريع الجادة من أي ممارسات تخلق منافسة غير عادلة أو تضر بفرص الملتزمين، مبينا معاليه أن وزارة التجارة والصناعة وضمن مراجعتها الدورية والمستمرة قامت بإلغاء ما يزيد على 1100 رخصة من رخص عربات الطعام المتنقلة لكونها غير نشطة أو غير مجددة أو غير مستوفية للاشتراطات التنظيمية، وذلك في إطار خطة متكاملة لتنقية السجلات التجارية وتوجيه الفرص إلى مستحقيها وتعزيز الانضباط في هذا القطاع الحيوي، مشيرا معاليه إلى قرار بتحديد خمسة مواقع جديدة لعربات الطعام المتنقلة ابتداء من شهر يناير الحالي موزعة جغرافيا على عدد من المناطق في البلاد وذلك ضمن رؤية تنظيمية تهدف إلى استيعاب النشاط الفعلي لعربات الطعام المتنقلة وتحقيق عدالة التوزيع المكاني وتسهيل الرقابة والتنظيم وفق التوزيع الجغرافي المعتمد للمواقع.

من جهة أخرى أحيط مجلس الوزراء علما بمشاركة كل من معالي وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل العسكر ومعالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم في المنتدى الاقتصادي العالمي الـ56 المزمع عقده في مدينة دافوس – سويسرا، خلال الفترة من 19 إلى 23 من شهر يناير الحالي والذي يتضمن العديد من الجلسات وورش العمل التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والمالية والاجتماعية والمناخية التي تواجه العالم.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها”.