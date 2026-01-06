الداخلية: تخصيص مواقف خارجية لجماهير بطولة كأس السوبر الفرنسي

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية تخصيص مواقف خارجية للجماهير الحاضرة لبطولة كأس السوبر الفرنسي التي تستضيفها دولة الكويت يوم الخميس المقبل على أستاد جابر الدولي وذلك انطلاقا من حرصها على تسهيل وصولهم وانسيابية الحركة المرورية.

وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أنه تم تخصيص مواقف خارجية للحضور في (استاد جابر الدولي) وتحمل الأرقام من 1 حتى 10 إضافة إلى مواقف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (كلية التربية الأساسية) عند بوابات رقم 5 و6 و7 و8 إلى جانب مواقف كلية الدراسات التجارية وذلك لضمان الخطة المرورية المعتمدة.

ودعت الجماهير إلى الالتزام بالإرشادات المرورية والتعاون مع رجال الأمن بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية وضمان سلامة الجميع مؤكدة جاهزية قطاعاتها المعنية لتنفيذ الترتيبات الأمنية والمرورية.