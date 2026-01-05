وزارة الصحة تطلق منصة رقمية موحدة لخدمات الموظفين

أطلقت وزارة الصحة منصة رقمية موحدة لخدمات الموظفين “ESS” وذلك عبر تطبيق ذكي مخصص للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، يهدف إلى توحيد الخدمات الإدارية وتقديمها ضمن منظومة رقمية متكاملة تدعم مبادئ الكفاءة والشفافية والحوكمة المؤسسية.

وأوضحت الوزارة ان إطلاق المنصة يأتي كإحدى المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى أتمتة الإجراءات الإدارية وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، حيث دشّنت الوزارة أولى خدمات المنصة والمتمثلة في خدمة التقييم الإلكتروني للأداء الوظيفي، باعتبارها خطوة محورية في تطوير آليات تقييم الموظفين، والانتقال من النماذج التقليدية إلى أنظمة رقمية أكثر دقة وموثوقية، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي المعتمد في الوزارة.

وبينت الوزارة أن نظام التقييم الإلكتروني سيُطبّق على تقييم الأداء عن العام الوظيفي 2025، على أن تُنفذ إجراءات التقييم خلال الفترة من 4 يناير 2026 وحتى 31 يناير 2026، وذلك حصريًا عبر التطبيق الإلكتروني المعتمد، مع التأكيد على أن الالتزام باستخدام المنصة والتقيد بالمواعيد الزمنية المحددة يُعد مسؤولية إدارية مباشرة تقع على عاتق الجهات الإدارية المختصة، كلٌ حسب اختصاصه.

وأشارت إلى أن نظام التقييم الإلكتروني يهدف إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة والشفافية في تقييم الأداء الوظيفي، ورفع كفاءة المتابعة الإدارية، وتسريع إنجاز إجراءات التقييم، وتحسين دقة توثيق النتائج والحد من الأخطاء الإجرائية، بما يوفّر قاعدة بيانات دقيقة وموضوعية تسهم في دعم متخذي القرار، وتعزيز مستوى الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

كما أشارت الوزارة إلى أن المنصة ستتضمن في مراحلها اللاحقة حزمة من الخدمات الإدارية الرقمية الداعمة، من بينها الاطلاع على بيانات الإجازات، وتقديم طلبات الاستئذان والمهام الرسمية، وطلبات النقل، إلى جانب خدمات متابعة الوقت والحضور والانصراف، بما يسهم في توحيد قنوات الخدمة، وتسهيل الإجراءات، وتحسين تجربة الموظف داخل بيئة العمل، ضمن رؤية شاملة للتحول الرقمي المستدام.