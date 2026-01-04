وزير النفط: الكويت ملتزمة بدعم الجهود الرامية لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية

وزير النفط طارق الرومي

أكد وزير النفط طارق الرومي اليوم الأحد التزام دولة الكويت بدعم الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز تعافي الاقتصاد العالمي وتحقيق التوازن في السوق النفطية مشددا على أن العمل ضمن تحالف (أوبك +) يشكل ركنا أساسيا لترسيخ استقرار أسواق الطاقة.

جاء ذلك في تصريح للوزير الرومي نقله بيان صحفي صادر عن (النفط) عقب مشاركته باجتماع الدول الثمانية المشاركة في اتفاق التخارج من الخفض الطوعي للإنتاج النفطي ضمن إطار تحالف (أوبك +) والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال الرومي إن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق بين الدول المشاركة لمتابعة مستجدات السوق النفطية بشكل شهري بما يعزز استقرار السوق وأمن الإمدادات.

وأشاد بقرار الدول الثمانية الاستمرار في تثبيت معدلات الإنتاج للأشهر فبراير ومارس من عام 2026 علما بأن معدل إنتاج دولة الكويت منذ شهر ديسمبر يبلغ 580ر2 مليون برميل يوميا مبينا أنه تم الاتفاق على ان ينعقد الاجتماع القادم في يوم الاحد الموافق 1 فبراير 2026.

وضم وفد الكويت المشارك في الاجتماع إضافة للوزير الرومي محافظ دولة الكويت لدى منظمة أوبك محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى منظمة أوبك الشيخ عبد الله صباح سالم الحمود الصباح.