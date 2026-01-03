وزارة التربية تعلن انطلاق اختبارات الفترة الدراسية الأولى للصف الثاني عشر غدا وسط استعدادات تنظيمية وأمنية

وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية اليوم السبت انطلاق اختبارات الفترة الدراسية الأولى للصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026 غدا وسط استعدادات تنظيمية وأمنية متكاملة وضعتها الوزارة لضمان سير الاختبارات في أجواء تتسم بالانضباط والعدالة والطمأنينة.

وأشارت وزارة التربية في بيان لها إلى أن متعلمي القسم العلمي يدشنون اختباراتهم بأداء اختبار مادة الرياضيات فيما يؤدي متعلمي ومتعلمات القسم الأدبي اختبار مادة اللغة الفرنسية في مستهل جدول الاختبارات.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد المتقدمين لاختبارات الصف الثاني عشر للفصل الدراسي الأول بلغ 33476 متعلما ومتعلمة من القسمين العلمي والأدبي موزعين على مختلف المناطق التعليمية مؤكدة جاهزية جميع لجان الاختبارات من حيث التجهيزات الإدارية والفنية واستكمال متطلبات العمل التنظيمي بما يضمن سير الاختبارات بسلاسة وانتظام.

وفي إطار حرصها على تأمين الاختبارات منذ مراحلها الأولى بينت وزارة التربية أنه تم تخصيص 217 حافلة لنقل صناديق الاختبارات من المطبعة السرية إلى مقار لجان سير الاختبارات وقد جهزت جميع الحافلات بأنظمة تتبع إلكترونية متطورة تتيح المتابعة اللحظية لمسار النقل وتعزز من مستويات الأمان.

وأشارت إلى وجود تنسيق مستمر ومباشر مع وزارة الداخلية لتأمين عمليات نقل صناديق الاختبارات وتطبيق الإجراءات الميدانية المعتمدة بما يضمن أمن وسلامة نقلها ويعزز انسيابية سير الاختبارات وفق أعلى معايير التنظيم والجاهزية.

وفي جانب المتابعة الميدانية أفادت الوزارة بأن 215 مراقبا وطنيا يباشرون مهامهم في 176 لجنة اختبارات للصف الثاني عشر حيث يعملون على ضبط سير الاختبارات والتأكد من الالتزام الكامل باللوائح والنظم المعمول بها بما يحقق تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.

وأضافت أن مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب وزير التربية يواصل دوره الرقابي من خلال متابعة التقارير اليومية الواردة من المراقبين الوطنيين واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية عند الحاجة في إطار منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية.

وحثت وزارة التربية المتعلمين على استثمار هذه المرحلة المفصلية بالاعتماد على مصادر التعلم الرسمية والمتنوعة المتوفرة على موقع وزارة التربية والتطبيق لا سيما المكتبية الالكترونية التي تشمل مراجعات وفيديوهات شرح للدروس.

كما دعت المتعلمين إلى المثابرة والاجتهاد وتنظيم الوقت بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج العلمية المنشودة.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام التام بلوائح ونظم الاختبارات باعتبارها الركيزة الأساسية لمسار تعليمي نزيه يعكس وعيا راسخا بالقوانين واحترامها ويعزز قيم الانضباط والمسؤولية لدى المتعلمين.

وأكدت تطبيق النظم والقوانين لمحاربة جميع السلوكيات السلبية وتحقيق العدالة والمساواة بين المتعلمين بما يرسخ مصداقية الشهادة الثانوية ويعكس صورة مشرفة للعملية التعليمية في دولة الكويت متمنية في الوقت ذاته التوفيق والنجاح لأبنائها وبناتها المتعلمين ومؤكدة ثقتها بقدرتهم على تجاوز هذه المرحلة بروح المسؤولية والاجتهاد وتحقيق أفضل النتائج التي تليق بطموحاتهم وطموحات وطنهم.