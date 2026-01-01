مقتل عنصر من قوات الباسيج خلال التظاهرات في غرب إيران

متظاهرون في إيران

قتل عنصر في قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني ليل الأربعاء الخميس في غرب إيران، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي، وذلك بعد أربعة أيام من التظاهرات في عدد من المدن الإيرانية احتجاجا على غلاء المعيشة.

وذكر التلفزيون نقلا عن نائب محافظ مقاطعة لرستان سعيد بور علي أن “عنصرا في الباسيج في مدينة كوهدشت عمره 21 عاما قتل هذه الليلة بأيدي مثيري شغب فيما كان يدافع عن النظام العام”.

وهذا أول قتيل يعلن عنه رسميا منذ بدء الاحتجاجات التي انطلقت الأحد في طهران واتسعت مع امتدادها إلى مدن أخرى وانضمام طلاب جامعيين إليها.