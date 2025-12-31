الداخلية: ضبط مصنع مياه مخالف بعد فض أختام الدولة وتشغيله دون ترخيص

المصنع المخالف

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي يبذلها قطاع الأمن الجنائي لمتابعة المخالفات وتطبيق القانون، قامت الإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة مباحث محافظة مبارك الكبير، بإجراء التحريات اللازمة حول أحد مصانع المياه.

وتبيّن من خلال التحريات أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية قامت بتاريخ 11/12/2025 بإغلاق المصنع ووضع الأختام الرسمية عليه، إلا أنه وبتاريخ 28/12/2025 تبيّن قيام القائمين على المصنع بفض أختام الدولة وإزالة الملصق الرسمي المثبت عليه. وباستدعاء القائمين على المصنع ومواجهتهم بالواقعة، أقرّوا بقيامهم بفض الأختام وتشغيل المصنع خلال الفترة الليلية بعد انتهاء أوقات الدوام الرسمي بقصد عدم اكتشاف المخالفة.

وعليه، تم إحالتهم إلى النيابة العامة على ذمة القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، كما تم ضبط العاملين المسجلين على الشركة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، إلى جانب سحب حيازة المصنع.

وأكد قطاع الأمن الجنائي استمرار جهوده في متابعة وضبط المخالفات، وعدم التهاون مع أي تجاوز يمس الصحة العامة أو يخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها.