فريق الغوص الكويتي يرفع 4 أطنان من المخلفات في حملته البيئية بساحل الزور

فريق الغوص الكويتي يرفع اربعة اطنان من المخلفات من ساحل الزور

أعلن فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية نجاح حملته البيئية في تنظيف ساحل (الزور) جنوبي البلاد وأسفرت عن رفع أربعة أطنان من المخلفات البلاستيكية والأخشاب وشباك الصيد المهملة وحبال كبيرة وبراميل.

وقال رئيس الفريق وليد الفاضل لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن هذه الحملة جاءت استهلالا رسميا وانطلاقة لسلسلة حملات بيئية شتوية ينظمها الفريق لتنظيف كل سواحل البلاد وجزرها.

وأضاف الفاضل أن اختيار ساحل (الزور) ليكون بداية البرنامج الشتوي جاء بالنظر إلى أهميته البيئية ودوره في احتضان التنوع الأحيائي مبينا أن الحملة استمرت خمسة أيام حيث تم استغلال فترات انحسار البحر لسهولة رفع المخلفات منها.

وأوضح أن هذه الانطلاقة تهدف إلى استباق تراكم المخلفات مع زيادة الإقبال على الشواطئ في هذا الوقت من العام وضمان بيئة ساحلية آمنة ومستدامة إلى جانب استغلال الرياح الشمالية الشديدة التي عادة تنقل معظم المخلفات البحرية إلى السواحل.

وحث كل أطياف المجتمع على استغلال الأجواء الباردة والمعتدلة التي تنعم بها البلاد حاليا لممارسة العمل التطوعي الميداني واستثمار فترات العطلات الرسمية المقبلة في المشاركة بجهود رفع المخلفات.

وأفاد بأن المناخ الشتوي يوفر بيئة مثالية للنشاط البدني التطوعي الذي يخدم البيئة ويعزز روح المواطنة لافتا إلى أن هذه الحملات ليست مجرد تنظيف عابر إنما ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة البيئية وتساهم في حماية مياهنا من الملوثات البلاستيكية والشباك التي تهدد الحياة البحرية.

وذكر أن حماية الطبيعة تعتبر أرقى أنواع الاستثمار في المستقبل ورسالة عملية للأجيال المقبلة حول أهمية المحافظة على مواردنا الوطنية.

ودعا الفاضل رواد السواحل والمنتزهات إلى التحلي بالمسؤولية والحرص على عدم ترك أي مخلفات تلوث البيئة وتشوه المنظر الجمالي.

وأكد مواصلة الفريق جهوده المكثفة طوال الموسم الشتوي لتغطية كل شواطئ البلاد ومساندة المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى إبقاء بحرنا نظيفا.