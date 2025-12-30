الجامعة العربية تدين مصادقة “كنيست” الاحتلال على قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا

جامعة الدول العربية

أدانت جامعة الدول العربية مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي (كنيست) على قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستهداف المتواصل للوكالة على مدار السنوات الماضية.

وأكد بيان صادر اليوم الثلاثاء عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية أن هذا القانون يمثل استكمالا للتشريعات غير القانونية التي أقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي والهادفة إلى حظر عمل الأونروا بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا فاضحا للحصانات والامتيازات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة وتحديا صارخا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لاسيما ما يتعلق بفتوى محكمة العدل الدولية بخصوص التزامات الاحتلال تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وحذر من أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ فور المصادقة عليه ستكون له تداعيات كارثية من شأنها تقويض قدرة الأونروا على القيام بمهامها الأممية في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي لا غنى عنها ولا بديل لها خصوصا في قطاع غزة إضافة إلى دور الوكالة المحوري في جهود إعادة الإعمار.

ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي دولا وهيئات ومؤسسات إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المستهدفة للأونروا بما فيها اتخاذ إجراءات عقابية بحق الاحتلال لإرغامه على التراجع عن هذه القوانين والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.