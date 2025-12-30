المرور: إغلاق كلي لمدخل ومخرج منطقة جنوب عبدالله المبارك من طريق 6.5 الدائري

الشارع المغلق

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق كلي لمدخل ومخرج منطقة جنوب عبدالله المبارك من طريق 6,5 الدائري إعتباراً من يوم الخميس الموافق 2026/1/1 الساعة 12:00 ليلاً حتى يوم الاحد الموافق 2026/1/4 الساعة 6:00 صباحاً, على أن يكون الطريق البديل خلال فترة الاغلاق مدخل ومخرج الدائري السابع.

كما أعلنت الإدارة عن افتتاح كامل للحارة اليسرى السريعة على طريق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (الدائري الخامس) مقابل منطقة الجابرية من تقاطع طريق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (الفحيحيل السريع) حتى تقاطع طريق المغرب السريع إعتباراً من فجر يوم الاربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة للطريق.