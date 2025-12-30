النائب الأول ووزير الداخلية يؤكد أهمية الفعاليات التوعوية في دعم المسار الإصلاحي لنزلاء المؤسسات الإصلاحية

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أهمية الفعاليات التوعوية في دعم المسار الإصلاحي لنزلاء المؤسسات الإصلاحية وتعزيز القيم المجتمعية.

جاء ذلك وفق بيان صحفي لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء خلال رعاية وحضور الشيخ فهد اليوسف مسرحية توعوية هادفة من تأليف وإخراج وتقديم نزلاء المؤسسات الإصلاحية وبتنظيم من الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية.

وأشاد الشيخ فهد اليوسف بالجهود المبذولة من القائمين على هذه البرامج وبالمستوى المتميز الذي ظهر به النزلاء من حيث الأداء والرسالة الهادفة.

وذكر البيان أن المسرحية تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى النزلاء والمجتمع بأهمية تجنب الوقوع في الخطأ وارتكاب الجريمة وتسليط الضوء على واقع معيشة النزلاء داخل المؤسسات الإصلاحية حيث تناولت المسرحية أبرز التطورات والبرامج الإصلاحية والتأهيلية التي تقدمها الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية لمساعدة النزلاء على التطور وبناء قدراتهم.

وأوضح البيان أن مثل هذه البرامج تسعى إلى تأهيل النزلاء وتمكينهم من الانخراط في الأعمال التطوعية ليكونوا عناصر فاعلة وإيجابية في المجتمع بعد انتهاء مدة محكوميتهم ضمن رؤية وزارة الداخلية الهادفة إلى الإصلاح والتأهيل إلى جانب حفظ الأمن.

يذكر أنه حضر المسرحية وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب وعدد من كبار مسؤولي الوزارة.