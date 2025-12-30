الأرصاد الجوية: موجة باردة ورياح مثيرة للغبار اليوم مع فرص لتكون الصقيع فجر غد

مدينة الكويت

ال مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي إن البلاد تتأثر بدءا من اليوم الثلاثاء بموجة هواء باردة تزداد معها سرعة الرياح تكون مثيرة للغبار تقل معها الرؤية على بعض المناطق مع فرص لتكون الصقيع فجر غد الأربعاء.

وأضاف العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يتعمق تدريجيا مصحوبا بكتلة هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة بدءا من اليوم مع نشاط للرياح الشمالية الغربية تزيد سرعتها على 50 كيلومترا في الساعة.

وأوضح أن الرياح تكون مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من ست أقدام ويكون الطقس مائلا للبرودة إلى بارد نهارا وباردا إلى شديد البرودة ليلا.

وذكر أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم تتراوح ما بين 16 و18 درجة مئوية فيما تتراوح الصغرى فجر غد ما بين 2 و5 درجات مئوية وتتراوح العظمى المتوقعة غدا ما بين 13 و15 درجة مئوية مع فرصة لتكون الصقيع فجر غد.

وتوقع العلي أن تعاود درجات الحرارة الارتفاع التدريجي بدءا من بعد غد الخميس وتتراوح درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 18 و20 درجة مئوية والصغرى ما بين 6 و9 درجة مئوية.