ترامب ينتقد الهجوم الذي اتهمت روسيا أوكرانيا بشنه على مقر إقامة بوتين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين هجوما بمسيّرات اتّهمت روسيا أوكرانيا بشنّه على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما تنفيه كييف، قائلا “ليس الوقت مناسبا”، وذلك في خضم محادثات لإنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال ترامب لصحافيين في مقر إقامته بمارالاغو في فلوريدا “هل تعرفون من أخبرني بذلك؟ الرئيس بوتين، في وقت مبكر من الصباح، قال إنه تعرض لهجوم. هذا الأمر ليس جيدا”، وأشار إلى أن بوتين كان “غاضبا جدا حيال ذلك”.

وأضاف ترامب “إنها فترة حساسة. ليس الوقت مناسبا. أن تكون هجوميا ردا على هجوم، شيء، وأن تهاجم منزله شيء آخر. ليس الوقت مناسبا لفعل شيء كهذا”.