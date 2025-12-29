وزير البلدية: التقيد بضوابط التخييم أو الإزالة الفورية

وزير الدولة للشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري

دعا وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري مرتادي البر وأصحاب المخيمات الى ضرورة الإلتزام باللوائح والنظم المتبعة خلال موسم التخييم مؤكدا أن البلدية ستزيل المخالفات بشكل فوري.

وشدد الوزير المشاري في بيان صحفي اليوم الاثنين خلال جولة ميدانية قام بها في منطقة الصبية (نهاية جسر الشيخ جابر الأحمد) على المخالفين والمتجاوزين للوائح والنظم الى سرعة إزالة المخالفات والمخلفات والالتزام بالمساحات المسموحة ومناطق التخييم.

ووجه خلال الجولة التي رافقه فيها مدير عام بلدية الكويت منال العصفور وعدد من القياديين والإشرافيين بإزالة كافة المخيمات المخالفة فورا دون تردد عند رصدها.

واكد المشاري أهمية تطبيق قرارات البلدية المنظمة لموسم التخييم لهذا العام بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة.