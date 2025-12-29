الداخلية: ضبط متورطة في واقعة نصب واحتيال بعد طلب خدمات دون سـداد قـيمتها

وزارة الداخلية

في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية – من التعامل مع واقعة تم تداولها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بتعرض أحد الأشخاص لعملية نصب واحتيال.

وبعد مباشرة إجراءات البحث والتحري، تبين أن الواقعة تتمثل في قيام إحدى السيدات بطلب خدمات طباعة من إحدى الشركات دون سداد المبلغ المستحق.

وباستكمال إجراءات البحث والتحري، تم التوصل إلى المتهمة ومواجهتها بما نسب إليها، حيث أقرت بارتكاب الواقعة وعدم سداد المبلغ في حينه، وعليه، تم احالتها إلى جهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وتؤكد وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة مرتكبي جرائم النصب والاحتيال، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حفاظا على أمن المجتمع وصونا لحقوق الأفراد، وذلك في إطار تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.