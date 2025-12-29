سمو رئيس مجلس الوزراء يتسلم من أمين عام مجلس التعاون الخليجي تقريرا حول رئاسة الكويت للدورة الـ45 للمجلس

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي وذلك بمناسبة زيارته للبلاد حيث سلم سموه تقريرا حول رئاسة دولة الكويت للدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل.