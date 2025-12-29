مقتل ثلاثة عناصر أمن في عملية ضد تنظيم داعش في تركيا عناصر أمن أتراك العالم نُشر : الأثنين 29-12-2025مالأثنين 29-12-2025م س س قُتل ثلاثة عناصر شرطة الاثنين في عملية ضد تنظيم داعش في يالوفا شمال غرب تركيا، بحسب ما أعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا. وقال يرلي كايا “فقد ثلاثة من عناصر الشرطة الشجعان أرواحهم للأسف. وأصيب ثمانية عناصر شرطة وحارس أمن”. اقرأ ايضا مقتل شرطية فرنسية طعناً بسكين في هجوم “إرهابي” على مركز للشرطة جنوب غربي باريس مصر وتركيا: ما سبب تقاربهما الآن وما مصير المعارضة المصرية؟ امرأة تخسر 32 مليون دولار في عملية احتيال عبر الهاتف