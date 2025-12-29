مقتل ثلاثة عناصر أمن في عملية ضد تنظيم داعش في تركيا

عناصر أمن أتراك

قُتل ثلاثة عناصر شرطة الاثنين في عملية ضد تنظيم داعش في يالوفا شمال غرب تركيا، بحسب ما أعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا.

وقال يرلي كايا “فقد ثلاثة من عناصر الشرطة الشجعان أرواحهم للأسف. وأصيب ثمانية عناصر شرطة وحارس أمن”.