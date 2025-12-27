وزيرة الشؤون: حريصون على تلمس احتياجات ذوي الإعاقة والاطمئنان على مستوى رعايتهم

وزير الشؤون الاجتماعية د.أمثال الحويلة تتفقد مركز إيواء الصباحية للتأكد من سير العمل

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم السبت حرصها على تلمس احتياجات ذوي الإعاقة والاطمئنان على مستوى الرعاية المقدمة لهم.

جاء ذلك بتصريح صحفي خلال زيارة ميدانية مفاجئة قامت بها إلى مركز الإيواء في منطقة الصباحية في إطار متابعتها المستمرة لسير العمل والتأكد من التزام الموظفين بنظام النوبات.

واطلعت الحويلة خلال الزيارة على أوضاع المركز وآلية العمل المتبعة والتقت عددا من الموظفين للتأكد من جاهزيتهم ووجودهم في مقار عملهم ووقفت على مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء.

كما اطمأنت على الحالات الموجودة في المركز وتوافر الرعاية اللازمة لها مشددة على أهمية حسن التعامل وسرعة الاستجابة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات الإنسانية والاجتماعية.

ووجهت الحويلة بضرورة متابعة تنظيم الزيارات العائلية للحالات بما يراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية ويعزز استقرارهم النفسي وفق الضوابط المعتمدة في هذا الشأن.