“بوبيان” خلال 2025.. يواصل ترسيخ ريادته المجتمعية برؤية وأثر مستدام

قتيبه البسام ووليد الصقعبي

شكل عام 2025 عاماً استثنائياً في الريادة المجتمعية والإنسانية لبنك بوبيان، عكس نضج رؤيته بوصفها التزاماً بعيد المدى، يقوم على صناعة الأثر، وتعزيز الاستدامة، وبناء قيمة حقيقية داخل المجتمع.

وخلال هذا العام، قدم بوبيان نموذجاً متكاملاً لدور المؤسسة المالية في المسؤولية المجتمعية، عبر مبادرات تنوعت بين تمكين الشباب، ودعم المشاريع الصغيرة، وتحفيز السياحة الداخلية، وتعزيز الوعي البيئي، إلى جانب إطلاق منصات شبابية في الرياضة والألعاب الإلكترونية، ومبادرات ثقافية وتوعوية عززت التفاعل المجتمعي.

وبهذه المناسبة، قال مساعد المدير العام لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان قتيبه البسام، أن برنامج المبادرات والمساهمات المجتمعية لبنك بوبيان خلال عام 2025 جاء أكثر تنوعاً وتكاملاً، وارتكز على مبدأ واضح: الأثر يسبق العنوان، مشيراً إلى أن التركيز لم يكن على تنفيذ مبادرات متفرقة، بل على بناء مسارات مستمرة تلامس احتياجات المجتمع، وتُحدث فارقاً ملحوظاً المدى المتوسط والبعيد.

وأضاف أن هذا الحضور المتنوع جاء نتيجة استراتيجية واضحة وتوافق مع اهتمامات المجتمع، واحتياجات الشباب، ورواد الأعمال، وكافة الشرائح، مؤكداً أن المسؤولية المجتمعية في بوبيان تعتمد نهجاً مؤسسياً، يوازن بين الاستدامة، والتمكين، والقدرة على التوسع، دون أن تفقد بعدها الإنساني، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة العام 2025 كأحد أبرز المحطات في المسيرة المجتمعية والإنسانية للبنك.

من التفاعل إلى الشراكة

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية وليد الصقعبي أن ما ميّز مبادرات بوبيان خلال 2025 هو انتقالها من التفاعل المؤقت إلى الشراكة طويلة المدى، سواء مع الجهات الحكومية، أو رواد الأعمال، أو المبادرات الشبابية والمجتمعية.

وأشار إلى أن البنك حرص على أن تكون كل مبادرة مساحة مفتوحة للتفاعل الحقيقي، سواء عبر الفعاليات الجماهيرية، أو المنصات الشبابية، أو المبادرات الثقافية والرياضية، لافتاً إلى أن هذا النهج أسهم في تعزيز علاقة بوبيان مع المجتمع، ورسخت حضوره كشريك حقيقي فاعل في مختلف جوانب الحياة.

الإدارة التنفيذية مشاركة في إحدى الفعاليات المجتمعية للبنك

دعم المبادرين والسياحة الداخلية

على مدار 8 سنوات متتالية، حرص بنك بوبيان على تنظيم مهرجان بوبيان للقهوة، أكبر تجمع للقهوة في الكويت، والذي يعد بدوره مساحة متكاملة لدعم وتمكين رواد الأعمال والمبادرين من الشباب الكويتي، ومساعدتهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق والنمو.

لكن أكثر ما ميز المهرجان هذا العام، انه تم إدراجه ضمن فعاليات منصة Visit Kuwait، المنصة الوطنية الرسمية والدليل المتكامل للسياحة في الكويت.

وشهدت نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 60 كافيه ومشروع كويتي ناشئ قدموا مستوى عالي في جودة المنتجات والخدمات، وأفكار مبتكرة تنافس أبرز العلامات التجارية العالمية، ما يعكس الوعي لدى الشباب الكويتي وقدرتهم على تقديم تجارب عصرية ترتقي بمستوى صناعة القهوة، إلى جانب حضور تجاوز 110 آلاف زائر خلال يومين.

وواصل بوبيان تعزيز حضوره في أبرز الفعاليات الداعمة لرواد الأعمال وإشراكهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث تواجد كمشارك وراعي رئيسي لـ “قوت ماركت”، بما يعكس دوره الريادي في دعم نمو قطاع المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت.

حضور كثيف في “مهرجان بوبيان للقهوة”

الصحة والرياضة… استثمار في جودة الحياة

ارتبط اسم بنك بوبيان على مدى السنوات الماضية بدعم الشباب والرياضة وتعزيز أنماط الحياة الصحية، حيث واصل خلال عام 2025 تعزيز حضوره في المبادرات الرياضية والمجتمعية الهادفة إلى نشر ثقافة الحياة المتوازنة وتشجيع النشاط البدني.

واستمرت حملة “خطوات بوبيان” خلال عامها الحادي عشر في توصيل رسالتها الإنسانية لدعم العمل الخيري، إلى جانب تحفيز المشاركة في رياضة المشي اليومية عبر حديقة الشهيد أو من خلال تطبيق Boubyan Steps، الذي سهل على المشاركين ممارسة الرياضة في أي وقت وأي مكان.

كما أطلق البنك النسخة الثانية من فعالية Boubyan Adventurefest، إحدى أبرز مبادراته الشبابية، والتي هدفت إلى تشجيع المشاركين على خوض تجارب مليئة بالمغامرة والتحدي، وتقديم أنشطة رياضية مبتكرة تعزز روح المبادرة وتدعم تبني نمط حياة صحي ونشط.

وتم إطلاق العلامة المشتركة لسباق GulfRun لمدة ثلاث سنوات متتالية، في إطار رؤية تستهدف استقطاب متسابقين من داخل الكويت وخارجها، وتعزيز حضور الدولة على خارطة الفعاليات الرياضية الإقليمية.

كما رعى معرض إكسير إكسبو، الحدث الأكبر للصحة والعافية في الكويت، ضمن التزامه بدعم المبادرات التي تعزز الوعي الصحي لدى مختلف شرائح المجتمع. وجدد البنك رعايته لأكاديمية “سفنتين فور” المتخصصة في تدريب الناشئين من عمر 5 إلى 16 عامًا، حيث أسهمت هذه الشراكة، منذ انطلاقها في عام 2018، في تمكين نحو 200 لاعب ناشئ من الالتحاق بعدد من الأندية الكويتية بصورة احترافية، ما يعكس الأثر الحقيقي للشراكات طويلة الأمد في بناء المواهب الرياضية.

تكريم الفائزين في بطولة Boubyan E-Cup

منصة رسمية للألعاب الإلكترونية

واكب بنك بوبيان خلال عام 2025 التطورات والمستجدات في عالم الألعاب الإلكترونية، وحرص على ترجمتها محلياً عبر إطلاق فعاليات نوعية تستهدف احتضان طاقات الشباب وتنظيمها ضمن منصات رسمية.

تم إطلاق Boubyan E-League، لتكون البطولة الرسمية الأولى من نوعها في الكويت والمعتمدة من اللجنة الأولمبية الكويتية، حيث تضمنت النسخة الأولى أربع ألعاب إلكترونية، بما يعكس قدرة البطولة على استقطاب شرائح متنوعة من اللاعبين.

كما نظم البنك بطولة Boubyan E-Cup للعبة FC 25 في نسختها السادسة، بجوائز نقدية تجاوزت 3,000 دينار كويتي، إضافة إلى إتاحة الفرصة للفائز بالمركز الأول لخوض التصفيات النهائية المؤهلة لتمثيل المنتخب الكويتي للألعاب الإلكترونية. وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 1,500 لاعب، في مؤشر واضح على الانتشار المتنامي للألعاب الإلكترونية.

وليد الصقعبي متسلماً درعاً تكريمية على هامس تكريم رعاه حملة “هذا دورك”

الاستدامة وحماية البيئة

واصل “بوبيان” خلال عام 2025 نهجه نحو اتباع الممارسات المستدامة وترسيخ مفاهيمها من خلال مبادرات وشراكات بيئية ركزت على رفع الوعي وحماية الموارد.

وكان البنك شريكاً استراتيجياً مع “حاضنة إيكو” لإطلاق مبادرة “نحو بيئة مدرسية خالية من النفايات الإلكترونية”، الهادفة إلى رفع مستوى الوعي البيئي في المدارس، ونشر ثقافة الاستهلاك المسؤول بين النشئ، والتشجيع على إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.

ودعماً لحلول التنقل الذكي، وقع بوبيان اتفاقية شراكة استراتيجية مع تطبيق efly الكويتي، أول منصة كويتية رائدة في تقديم خدمات تأجير الدراجات الكهربائية الذكية (السكوترات) والدراجات الهوائية، للاستفادة من حلول تنقل مرنة وآمنه، تقلل من تأثيرات البصمة الكربونية وتعزز جودة الحياة اليومية، وتُسهم في بناء نموذج واعد يجمع بين الابتكار والتقنيات الصديقة للبيئة التي تتماشى مع توجهات البنك نحو بناء مستقبل أكثر استدامة.

وشارك فريق بوبيان التطوعي في حملة “هذا دورك”، إحدى أكبر المبادرات التطوعية في الكويت، لتعزيز الجهود الوطنية في حماية البيئة وتشجيع الشباب على المشاركة في أعمال التطوع والتوعية الميدانية بين مختلف شرائح المجتمع.

حضور لافت من المشاركين في بطولة “بوبيان سين جيم”

المزج بين الترفيه والثقافة

واصل بوبيان الاستثمار في الأنشطة التفاعلية التي تمزج بين الترفيه والمعرفة، بما يعكس رؤيته في بناء مجتمع أكثر وعياً وثقافة. وشهد عام 2025 إطلاق بطولة “بوبيان سين جيم”، البطولة الجماعية الأكبر من نوعها في الكويت، بمشاركة تجاوزت 1,500 متسابق من الشباب والفتيات والعائلات.

كما أعلن البنك عن رعايته الرسمية للموسم الجديد من برنامج تحدي الـ 30، أحد أشهر البرامج التفاعلية والتحديات المتنوعة في الوطن العربي ويُقدمه صانع المحتوى المعروف “مساعد الفوزان”، في إطار استراتيجيته للتواجد الفاعل في المشهد الإعلامي الرقمي، ودعم المبادرات الإبداعية التي تخاطب الشباب بأساليب حديثة وتفاعلية.

ورعى البنك ديوانية الأربعاء الصيفية على مدار شهرين، حيث تجاوز إجمالي الحضور 1,650 مشاركة، وتناولت الجلسات موضوعات دينية واجتماعية وثقافية وتوعوية، بمشاركة قيادات وشخصيات نسائية بارزة، ما عزز دور الديوانية كمنصة للمعرفة.

توديع الحجاج

رمضان في بوبيان… مبادرات صنعت الفرق وأثر امتد للجميع

شكل شهر رمضان المبارك خلال عام 2025 محطة محورية في برنامج المسؤولية المجتمعية لبنك بوبيان، حيث قدّم “بوبيان” خلال شهر رمضان المبارك من العام الحالي نموذجاً متكاملاً للمبادرات التي جمعت بين العطاء، والمشاركة المجتمعية، وتعزيز القيم الإنسانية، عبر أنشطة ومساهمات تركت أثراً ملموساً لدى مختلف شرائح المجتمع.

وتميّزت مبادرات بوبيان الرمضانية هذا العام بتنوّعها واتساع نطاقها، حيث لم تقتصر على جانب واحد، بل شملت مبادرات دينية، وصحية، وتطوعية، وثقافية، عكست التزام البنك بدوره المجتمعي، وحرصه على تحويل الشهر الفضيل إلى مساحة تفاعل حقيقية تجمع العملاء والموظفين وأفراد المجتمع في إطار من القيم المشتركة.

قرقيعان بوبيان

جوائز وتقديرات عالمية… تتويج لمسار مستدام

تُوِّجت جهود بنك بوبيان في مجال المسؤولية المجتمعية خلال عام 2025 بحصوله على مجموعة من الجوائز والتقديرات العالمية المرموقة، أبرزها جائزة أفضل بنك إسلامي في العالم في مجال المسؤولية المجتمعية من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية، إلى جانب اختياره الأفضل في الكويت من قبل يورومني.

وجاءت هذه الجوائز تقديراً للدور البارز الذي يقوم به البنك في تنفيذ برامج ومبادرات مجتمعية متكاملة، شملت مجالات التعليم، والرعاية الصحية، وتنمية المجتمع، والاستدامة البيئية، ودعم الطلبة والخريجين، بما عزز مكانة بوبيان كمؤسسة مالية قريبة من المجتمع وقادرة على إحداث أثر حقيقي ومستدام.

حملة “لنكن على دراية”

واصل بنك بوبيان خلال عام 2025 مشاركته الفاعلة في الحملة الوطنية للتوعية المصرفية “لنكن على دراية”، التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، والهادفة إلى نشر الثقافة المالية، وحماية العملاء، ورفع مستوى الوعي بمخاطر الاحتيال المالي والجرائم الإلكترونية.

وضمن هذا التوجه، أطلق بنك بوبيان رسالته التوعوية “محد يسويها”، والتي قدمت محتوى مباشراً ركز على أهمية حماية البيانات الشخصية والمصرفية، وعدم مشاركة كلمات المرور أو الرموز السرية، والتحقق من مصداقية الرسائل والروابط، خصوصاً في عمليات التسوق الإلكتروني.

مشاركة قيادات البنك في تجهيز وجبات “نقصة بوبيان” خلال شهر رمضان

مساهمات بوبيان خلال شهر رمضان في أرقام

أكثر من 12 ألف مشارك محققين 180 مليون خطوة ضمن حملة “خطوات بوبيان”

أكثر من 1200 مشارك في مسابقة “رتل مع بوبيان” الحادية عشر، وتكريم 30 من الفائزين من حفظة كتاب الله

توزيع أكثر من 26 ألف وجبة إفطار صائم على مرتادي ساحة “مسجد الدولة الكبير” ومختلف مناطق الكويت

مشاركة أكثر من 250 ما بين عميل وموظف في “فريق بوبيان التطوعي”

تقديم الضيافة في أكثر من 50 مسجد في محافظات

50 عميلًا استفادوا من خدمة استقبال سيارات في مواقف المبنى الرئيسي خلال صلاة القيام بالمسجد الكبير

أكثر من 900 ألف مشارك في “تحدي الدقيقة” طوال الشهر الفضيل، وأكثر من 600 ألف إجابة صحيحة

6000 مشاركة من السيدات والفتيات في الديوانية الرمضانية

تواجد أكثر من 2000 شخص في فعالية “قرقيعان بوبيان” في حديقة الشويخ السكنية

وقع بوبيان اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة DHL Express، الرائدة في خدمات الشحن والتوصيل السريع عالمياً، لاعتماد حلول GoGreen Plus الهادفة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عند نقل الشحنات الدولية. ومن خلال انضمامه إلى هذه المبادرة العالمية، سيعمل بوبيان على تقليل انبعاثات الكربون بنسبة80 % في جميع عملياته للشحن الجوي، من خلال استخدام وقود الطيران المستدام (SAF) بدلاً من الوقود التقليدي، واستخدام خدمات التوصيل المستدام من DHL Express.