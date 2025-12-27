بنك برقان يشارك في منتدى Oracle للبيانات والذكاء الاصطناعي

مدير عام- نظم المعلومات في بنك برقان براك المطر

انسجاماً مع جهوده المستمرة للريادة في الابتكار وتوظيف التكنولوجيا لدعم نموه المستدام، شارك بنك برقان مؤخراً في منتدى Oracle للبيانات والذكاء الاصطناعي (Oracle Data and AI Forum)، إلى جانب أكثر من 100 من أبرز قادة الصناعة والعملاء الرائدين في استخدام تقنيات Oracle في الكويت. وتأتي مشاركة البنك في هذا الحدث المميّز ضمن استراتيجيته الطموحة للتحوّل الرقمي، ودوره الفاعل في تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035.

وقد مثّل بنك برقان في المنتدى السيد/ براك المطر، مدير عام – إدارة نُظُم المعلومات، حيث قدّم مجموعة من الرؤى القيّمة المستندة إلى خبرة البنك الطويلة في توظيف أحدث تقنيات إدارة البيانات وأدوات الذكاء الاصطناعي. وقال المطر: “يشرّفنا في بنك برقان المشاركة في منتدى Oracle للبيانات والذكاء الاصطناعي، والذي يُعد من أبرز المنصات الإقليمية المتخصصة في التقنيات المتقدمة. مشاركتنا في هذا المنتدى هو تأكيد على التزام البنك بتبنّي أحدث الحلول الرقمية وتعزيز قدراته في مجالات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير تجربة العملاء وتحسين كفاءة العمليات”.

وأضاف المطر: “يعكس تواجدنا في مثل هذه الفعاليات، رؤيتنا في الاطلاع على أحدث الابتكارات العالمية، وتبادل الخبرات، ودعم مسيرة التحوّل الرقمي في القطاع المصرفي، ضمن استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا كعنصر أساسي للنمو والتطوير”.

مدير عام – إدارة نُظُم المعلومات في بنك برقان براك المطر والمدير الإقليمي لشركة أوراكل في الكويت والبحرين أيمن باسم في حديث جانبي خلال المنتدى

وأشار المطر إلى أن “اعتماد أحدث التقنيات يُعدّ أمراً مهماً لنمو الأعمال، إلا أنه يجب أن يقترن باستراتيجيات دقيقة للأمن السيبراني وإدارة المخاطر، قادرة على حماية قواعد بيانات الشركات من أي تهديدات محتملة، مهما بلغت درجة تعقيدها”، مسلّطاً الضوء على استراتيجيات بنك برقان الحائزة على جوائز في مجال التحوّل الرقمي والأمن السيبراني، والتي تُعدّ من الركائز الأساسية لريادة البنك في السوق وتحقيق نمو مستدام في أعماله.

من جانبه، قال عمر دراغمة، نائب الرئيس لمنصات قواعد البيانات في أسواق الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة أوراكل: “تُبرز مشاركة بنك برقان في منتدى Oracle للبيانات والذكاء الاصطناعي الدور المهم الذي تؤديه البيانات والذكاء الاصطناعي في دفع عجلة تحقيق رؤية الكويت 2035. ونتطلّع إلى مواصلة تعاوننا مع البنك في ظل تسريعه لعملية التحول المعتمدة على سحابة أوراكل وتقنيات الذكاء الاصطناعي”.

ممثلو بنك برقان وشركة أوراكل خلال المنتدى

وسيواصل بنك برقان مسيرته في دعم التحوّل الرقمي وتبنّي حلول تقنية متقدمة تعزز كفاءة عملياته وتواكب

احتياجات القطاع المصرفي المتغيرة. كما يحرص البنك على المشاركة في الفعاليات المتخصصة التي تسهم

في تبادل المعرفة وبناء شراكات فعّالة تدعم خططه المستقبلية. ومن خلال هذه الجهود، يؤكد البنك التزامه

بتطوير خدماته المصرفية بما يضمن تجربة أكثر تطوراً وسلاسة لعملائه.