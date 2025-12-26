دولة الكويت تدين وتستنكر العمل الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة حمص السورية

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للعمل الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في مدينة حمص في الجمهورية العربية السورية الشقيقة اليوم الجمعة مما أدى إلى سقوط عدد من المدنيين بين قتيل وجريح.

وقالت الوزارة في بيان لها إن دولة الكويت إذ تجدد موقفها الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب مهما كانت دوافعه فإنها تشدد مجددا على أهمية الوقوف في مواجهة هذه الأعمال الجبانة التي تهدف إلى ترويع الآمنين.

وأضافت الوزارة أن دولة الكويت تتقدم بالتعازي الصادقة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة وأسر الضحايا مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.