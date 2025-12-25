أميركي يفوز بجائزة يانصيب قيمتها 1,8 مليار دولار

صورة أرشيفية

فاز لاعب يانصيب محظوظ في ولاية أركنساس الأميركية بجائزة باوربول البالغة 1,8 مليار دولار، وهي ثاني أكبر جائزة يانصيب في تاريخ الولايات المتحدة، وفق ما أعلن منظم اللعبة الخميس.

وقالت شركة باوربول في بيان “مع بيع البطاقات النهائية، وصلت قيمة جائزة باوربول الكبرى إلى 1,817 مليار دولار، ما يجعلها ثاني أكبر جائزة يانصيب أميركية يتم الفوز بها على الإطلاق وأكبر جائزة باوربول هذا العام”.

وأُجري السحب عشية عيد الميلاد.

يمكن للفائز المطالبة بالمبلغ الكامل على 30 دفعة سنوية أو اختيار الحصول على دفعة نقدية لمرة واحدة قدرها 834,9 مليون دولار قبل الضرائب.

وبحسب موقع باوربول، فإن احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى هي 1 من 292,2 مليون.

بلغت أكبر جائزة يانصيب في التاريخ 2,04 مليار دولار، وقد فاز بها عام 2022 شخص اشترى بطاقته في كاليفورنيا.