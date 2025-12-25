“الداخلية” تطلق خدمتين إلكترونيتين جديدتين “إصدار ونقل إقامة المادة 18”

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لنظم المعلومات وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون الإقامة عن اطلاق خدمتين إلكترونيتين جديدتين عبر موقعها الرسمي وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات.

وقالت (الداخلية) في بيان اليوم الخميس ان الخدمات الجديدة تشمل “خدمة إصدار إقامة لأول مرة لعمالة القطاع الأهلي وفقا لأحكام المادة (18) وخدمة نقل إقامة عامل من القطاع نفسه إلى الإقامة المؤقتة وفقا لأحكام المادة (14).

وأكدت أن إطلاق الخدمات الجديدة يأتي تعزيزا لكفاءة الإجراءات واختصارا للوقت والجهد وارتقاء بجودة الخدمات بما يواكب تطلعات الدولة نحو حكومة رقمية متكاملة.