رئيس الأركان العامة للجيش يرعى ختام بطولة رماية المسدس لوحدات الجيش

برعاية وحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان اختتمت بطولة رماية المسدس لوحدات الجيش، والتي أُقيمت ضمن الأنشطة الرياضية العسكرية الهادفة إلى تطوير المهارة القتالية لدى منتسبي الجيش الكويتي.

واطلع رئيس الأركان خلال الختام على مجريات البطولة ومستوى الأداء الفني للمشاركين، مشيداً بما أظهره الرماة من دقة وانضباط ومهارة عالية، مؤكداً أن مثل هذه البطولات تسهم في تعزيز الكفاءة الفردية وتنمية القدرات القتالية، وتُعد جزءاً أساسياً من منظومة التدريب العسكري.

وفي ختام البطولة، قام رئيس الأركان العامة للجيش بتكريم الفائزين على مستوى الفرق والمستوى الفردي، متمنياً لهم دوام التوفيق ومواصلة التدريب لرفع مستوى الكفاءة بما يخدم مصلحة الجيش الكويتي.

حضر البطولة عدد من كبار الضباط القادة في الجيش.