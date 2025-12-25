رئيس الأركان العامة للجيش يقوم بزيارة إلى قاعدة صباح الأحمد لخفر السواحل

رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي

قام رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان اليوم الخميس بزيارة إلى قاعدة (صباح الأحمد) لخفر السواحل حيث كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين (الداخلية) ورئاسة الأركان العامة للجيش كما تعكس مستوى التكامل والتعاون المستمر بين المؤسسات العسكرية في إطار منظومة العمل الأمني الموحد لحماية حدود البلاد والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وذكر البيان أن رئيس الأركان العامة للجيش اطلع والوفد المرافق له خلال الزيارة على عرض مرئي تضمن أبرز مراحل التطوير التي تشهدها الإدارة العامة لخفر السواحل وما تم إدخاله من منظومات وتقنيات حديثة لدعم قدرات حماية وتأمين الحدود البحرية ومراقبة المياه الإقليمية بما يسهم في تعزيز الكفاءة والجاهزية التشغيلية لعناصر خفر السواحل في أداء مهامهم.

وأضاف أن الوفد قام بجولة ميدانية داخل القاعدة شملت مرافقها والاطلاع على غرفة العمليات المتخصصة في المراقبة البحرية وغرفة التحكم بالقوارب المسيرة إلى جانب تفقد عدد من المنظومات والمعدات الميدانية المتقدمة.

وحضر الاستقبال رئيس قطاع شؤون أمن الحدود وخفر السواحل اللواء مجبل بن شوق ومدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل العميد ركن بحري الشيخ مبارك الصباح وعدد من القيادات العسكرية.