النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح

عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا اليوم الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي أنها قررت سحب الجنسية الكويتية من عدد من الحالات تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

وأفادت بأن الحالات شملت سحب شهادة الجنسية الكويتية “غش وأقوال كاذبة” (تزوير) وسحب الجنسية الكويتية “مادة ثامنة” (للمصلحة العليا للبلاد) وسحب الجنسية الكويتية “مادة سابعة” (للمصلحة العليا للبلاد) وسحب الجنسية الكويتية (أعمال جليلة).