الأرصاد الجوية: فرص لضباب وأمطار متفرقة مع طقس معتدل وغائم نهارا وبارد ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي تأثر البلاد بفرص لتشكل الضباب وهطول أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق مع طقس معتدل وغائم نهارا وبارد ليلا في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي لناحية الشمال الغربي مصحوبا بكتلة هوائية باردة متزامنا مع منخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأوضح أن هناك فرصا لتشكل الضباب ولهطول أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق مساء غد الجمعة وصباح يوم بعد غد السبت مع رياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية السبت خفيفة الى معتدلة السرعة.

وأضاف أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون معتدلا وغائما جزئيا وتتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب في المساء أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح ما بين 19 و21 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون باردا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 9 و11 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة أفاد بأنه يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب في المساء مبينا أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 18 و20 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر أن الطقس غدا ليلا يكون باردا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح ما بين 8 و22 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق وفرصة لأمطار خفيفة أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح ما بين 10 و12 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج ما بين 1 و2 قدم.

وقال العلي إن الطقس نهار السبت يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة وفرصة لتكون الضباب في المساء وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 19 و21 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون باردا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و26 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 11 و13 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.