رئيس قوة الإطفاء يفتتح مركزي القيروان والمطلاع لتعزيز مستوى السلامة بالمناطق السكنية

رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي خلال تفقده الآليات

افتتح رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي اليوم الخميس مركزي إطفاء (القيروان) و (المطلاع) المجهزين بأحدث المواصفات الفنية والمعدات المتطورة في إطار دعم منظومة العمل الميداني وتعزيز مستوى السلامة في المناطق السكنية والحيوية.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في (الإطفاء) العميد محمد الغريب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الافتتاح إن تدشين المراكز الجديدة يأتي تنفيذا لتوجيهات واهتمام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وحرصه المستمر على تطوير قطاع الإطفاء وتعزيز قدراته بما يخدم المصلحة العامة ويحقق أعلى معايير الأمن والسلامة.

عدد من الآليات

وأوضح العميد الغريب أن مركزي (القيروان ) و(المطلاع) صمما وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة ويضمان تجهيزات حديثة وآليات متطورة تسهم في سرعة الاستجابة للحوادث ورفع كفاءة الأداء الميداني لمنتسبي القوة بما ينعكس إيجابا على حماية الأرواح والممتلكات.

وأكد أن (الإطفاء) مستمرة في تنفيذ خططها التطويرية والتوسعية لتغطية مختلف المناطق وبما ينسجم مع التوسع العمراني الذي تشهده البلاد مشيدا بجهود منتسبيها ودورهم الحيوي في حفظ الأمن والسلامة العامة.

رئيس قوة الإطفاء خلال افتتاحه مركزي إطفاء القيروان والمطلاع

وأشار إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري عبر برامج تدريب وتأهيل متخصصة لمنتسبي القوة بالتعاون مع جهات محلية ودولية لرفع مستوى الجاهزية والاحترافية في التعامل مع مختلف أنواع الحوادث لاسيما الحرائق الصناعية وحوادث المباني العالية والمواد الخطرة.

مركز القيروان

وأفاد بأن (الإطفاء) تولي جانب الوقاية والتوعية المجتمعية أهمية كبيرة ضمن خططها المستقبلية عبر تكثيف الحملات التوعوية وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة ونشر ثقافة السلامة والوقاية من الحرائق بين أفراد المجتمع.

ولفت إلى أهمية تفاعل أفراد المجتمع مع الإرشادات والتعليمات الصادرة عن قوة الإطفاء داعيا الجميع إلى الالتزام باشتراطات السلامة بما يعزز الأمن والسلامة العامة في البلاد.