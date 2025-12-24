رئيس الأركان يشهد ختام المشروع النهائي رحلة الصقر / 1

برعاية وحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان، نفذت كلية علي الصباح العسكرية صباح اليوم، المشروع النهائي الخارجي (رحلة الصقر / 1) لدفعة الطلبة الضباط الجامعيين / 24، وذلك في المعسكر الخارجي للكلية بمنطقة الأديرع.

حيث كان في استقباله آمر كلية علي الصباح العسكرية العميد الركن عبدالله أحمد التركيت وعدد من قيادات الكلية، و استمع سعادته إلى ايجاز شامل عن التمرين وكيفية تطبيق المهارات الميدانية المختلفة التي تلقوها خلال فترة دراستهم بالكلية.

عقب ذلك، شاهد رئيس الأركان العامة للجيش مراحل تنفيذ التمرين ميدانيًا، حيث طبق الطلبة الضباط مجموعة من الفرضيات والمهام القتالية التي تتطلب العمل الجماعي، واتخاذ القرار، والتعامل مع بيئة عمليات تحاكي ظروف المعركة.

وأكد رئيس الأركان العامة للجيش أن منظومة التعليم العسكري تمثل الأساس في تنمية القدرات القيادية للطلبة الضباط، و أن التدريب الميداني يهدف إلى تحويل المعرفة النظرية إلى مهارات عملية تُمارس في بيئات تحاكي واقع العمل العسكري، وأضاف سعادته أن المشاريع النهائية الخارجية تُعد معيارًا حقيقيًا لقياس كفاءة الطلبة الضباط، ومدى استيعابهم للمفاهيم التعبوية ، بما يعزز قدرة الضابط على القيادة واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية في مختلف المواقف.

وشدد الشريعان على أهمية الاستمرار في التعلم والتطوير الذاتي، والحرص على تطبيق ما اكتسبوه من علوم عسكرية في مواقع عملهم المستقبلية لتحقيق الأهداف المرجوة منهم في الدفاع عن هذا الوطن الغالي وتسخير كافة إمكانياتهم لخدمة الوطن والعمل من أجله.

كما أعرب الشريعان عن شكره وتقديره لقيادة كلية علي الصباح العسكرية، وهيئة التدريس والتدريب، والقائمين على إعداد وتنفيذ هذا المشروع، لما بذلوه من جهود مخلصة في الإعداد والتنظيم والمتابعة، والتي كان لها الأثر الإيجابي في تحقيق أهداف المشروع ونجاحه.

حضر المشروع النهائي عدد من كبار الضباط القادة في الجيش.