وزير الصحة: إلغاء ترخيص مركز أسنان واثنين من فروعه بعد ثبوت تأجير الترخيص للغير بصورة غير قانونية

وزارة الصحة

أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارًا بإلغاء ترخيص مركز أسنان وإغلاق اثنين من فروعه، وذلك بعد ثبوت ارتكاب مخالفات جسيمة للأنظمة الصحية، تمثلت في تأجير الترخيص للغير بصورة غير قانونية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن القرار صدر عقب ثبوت إبرام تعاقد غير قانوني مكّن مستثمرًا آخر من تشغيل العيادة وإدارتها بالكامل مقابل مبلغ شهري.

وأوضحت أن الإجراء استند إلى وقائع ثابتة وأحكام قضائية نهائية أكدت وقوع المخالفة بشكل قاطع، مشيرة إلى أن القرار جاء تطبيقًا لأحكام القانون رقم (70) لسنة 2020، والقرار الوزاري رقم (36) لسنة 2024 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الصحية الأهلية.

وأكدت وزارة الصحة استمرار حملات الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية الخاصة، حرصًا على حماية حقوق المرضى وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية المعتمدة.