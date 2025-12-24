“زين”: مُبادرة “المرأة في التكنولوجيا” تُعزّز حضور النساء في سوق العمل الرقمي بالكويت

موظّفو زين من مُختلف القطاعات التقنية والإدارية شاركوا خبراتهم مع الطالبات عبر جلسات توجيه وإرشاد

أعلنت زين الكويت عن نجاح مبادرتها “المرأة في التكنولوجيا”، التي تُواصل عبرها الاستثمار في تمكين المرأة في المجالات الرقمية والتكنولوجية، عبر تنمية المواهب، وإعادة تأهيل المسار المهني، وتعزيز الجاهزية لسوق العمل الرقمي، وخلق فرص حقيقية للعمل والتطوّر الوظيفي وريادة الأعمال في قطاع التكنولوجيا.

تُعدّ المبادرة جُزءاً رئيسياً من استراتيجية زين على مستوى المجموعة في الاستدامة المؤسسية والتنوّع والشمول والإنصاف، والتي تُعطي الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التنوع والشمول، وتطوير القدرات الوطنية، حيث تهدف المبادرة بالدرجة الأولى إلى فهم وخلق فرص للنساء في مجالات التكنولوجيا والقطاع الرقمي، بما يساعدهن على إعادة تأهيل مهاراتهن وإعادة مواءمة مساراتهن المهنية بما يتوافق مع احتياجات القطاع.

وركّزت زين على تقديم برامج تدريبية وتوعوية مُتخصّصة استهدفت الطالبات والخرّيجات والموظّفات في بداية مشوارهن المهني، عبر محتوى دمج بين المهارات التقنية والمهارات الداعمة للمسار المهني والخبرات العملية لربط المعرفة الأكاديمية بمتطلبات سوق العمل الرقمي، أشرف عليها خبراء ومتخصصون من بينهم موظّفو زين من مُختلف القطاعات التقنية والإدارية الذين شاركوا خبراتهم مع الطالبات عبر جلسات توجيه وإرشاد فردية.

خلال العام 2025، سجّلت مبادرة “المرأة في التكنولوجيا” حضوراً واسعاً وتفاعلاً مميزاً عبر عدة محطّات أكاديمية، حيث حقّقت نتائجاً قوية عكست حجم التفاعل وجودة الأثر، إذ استقطبت أكثر من 550 مُشارِكة عبر مساراتها المختلفة في الجلسات وورش العمل والأنشطة لتمكينهن في مختلف التخصصات الرقمية.

كما تم تخريج 25 مُشارِكة من برنامج Cyber-She بنسبة إتمام 100%، مع مُخرجات مباشرة على مستوى سوق العمل شملت فرص توظيف وتطوير وتحوّل مهني نحو أدوار تقنية، وعلى صعيد تحويل المهارات إلى فرص فعلية في السوق، شهد هاكاثون المبادرة مشاركة 9 فرق، وأسهم في دعم مسارات ريادية وحلول تقنية بأثر مباشر على 16 طالبة.

المبادرة هدفت إلى فهم وخلق فرص للنساء في مجالات التكنولوجيا والقطاع الرقمي

كما أسفر البرنامج عن توظيف مُشارِكَتين بعد التخرّج، وترقية موظّفة مُشارِكة في جهة عملها، ونجاح 4 مُشاركات في الانتقال من أدوار أعمال تقليدية إلى مسارات تقنية، إضافةً إلى حصول الخرّيجات على شهادات دولية في الأمن السيبراني.

وفي إطار التركيز على خلق فرص مهنية للمشاركات وليس الاكتفاء بالتدريب، نظّمت زين هاكاثون “المرأة في التكنولوجيا”، مُسجلةً حضوراً مُميزاً من عشرات الطالبات من مختلف جامعات وكُلّيات الكويت.

وحقّقت مُخرجات الهاكاثون أثراً مباشراً على مستوى ريادة الأعمال وتطوير الحلول، إذ تم تسجيل تأثير مباشر على 16 طالبة عبر فرق الهاكاثون ومسارات ما بعد البرنامج، من بينها إطلاق مشروع ناشئ بدعم من جامعة الكويت وحاضنتها، وتقديم حل ذكاء اصطناعي نحو التسويق التجاري، إضافةً إلى إطلاق مشاريع ناشئة تقنية من طالبات في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.

وحرصت زين أن تكون مبادرة “المرأة في التكنولوجيا” منصّة شاملة، إذ استقبلت هذا العام ست طالبات من ذوات الاحتياجات الخاصة، جمعت احتياجاتهن بين جوانب صحية وتعلّمية مختلفة، حيث تم توفير مقاربة داعمة ومراعية للفروقات الفردية عبر تكييف أساليب التعلّم والمتابعة، وتقديم بيئة تدريب أكثر مرونة، بما يضمن تمكين المشاركات من الاستفادة الكاملة من المحتوى وبناء مهاراتهن بثقة، انسجاماً مع هدف المبادرة في إعادة تأهيل المسار المهني وفتح آفاق السوق الرقمي أمام النساء.

وتمثّلت إحدى أبرز عوامل نجاح المبادرة في منظومة الشراكات الأكاديمية والتخصّصية التي حرصت زين على بنائها مع 8 جهات أكاديمية محليّة وعالمية لضمان جودة المحتوى، وتوسيع نطاق الوصول، ومواءمة المسارات التدريبية مع احتياجات السوق.

وشملت قائمة الشُركاء جامعة الكويت، وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وكُليّة الكويت للعلوم والتكنولوجيا، وكُليّة ألجونكوين الكندية في الكويت، وكُليّة بوكسهل في الكويت، والكُليّة الكندية في الكويت، إلى جانب جهات تخصصية داعمة مثل رابطة نساء الشرق الأوسط للأمن السيبراني، وEC-Council، وLondon School of Cybersecurity.

وتستمر زين في تطوير مبادرة “المرأة في التكنولوجيا” بوصفها منصّة مُستدامة لتمكين الكفاءات النسائية، وتسريع الثقافة الرقمية، ودعم منظومة الابتكار، ورفد السوق بمواهب قادرة على المساهمة في مسيرة التحول الرقمي في الكويت.