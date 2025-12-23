سفير دولة الكويت لدى جنوب إفريقيا يقدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى موريشيوس

سفير دولة الكويت لدى جنوب افريقيا يقدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى موريشيوس

قدم سفير دولة الكويت لدى جنوب إفريقيا سالم الشبلي اليوم الثلاثاء أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية موريشيوس دارامبير جوكهول سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت غير مقيم لدى جمهورية موريشيوس.

ونقل السفير الشبلي لرئيس جمهورية موريشيوس تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وتمنيات سموه له موفور الصحة ولحكومة وشعب موريشيوس دوام التقدم والازدهار مؤكدا حرص دولة الكويت على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والارتقاء بآفاق التعاون في جميع المجالات بما يخدم المصلحة المشتركة.