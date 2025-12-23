×
السلطة الفلسطينية تتهم الاحتلال بـ”إحكام السيطرة الاستعمارية” عبر الاستيطان الجديد في الضفة الغربية

أدانت السلطة الفلسطينية الثلاثاء خطة الاحتلال لإنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واصفة إياها بأنها “خطوة خطيرة” تهدف إلى “إحكام السيطرة الاستعمارية على الأرض الفلسطينية بأكملها”.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنّ هذه الخطة هي “امتداد مباشر لسياسات الأبارتهايد والاستيطان والضمّ، بما يقوّض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويدمّر أي أفق حقيقي للاستقرار”.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت الأحد موافقتها على إنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، وهو إجراء تقول إنه يهدف إلى “منع إقامة دولة فلسطينية”.

