بنك الخليج يطلق برنامج “Beyond AJYAL” لتطوير القيادات الكويتية الوسطى

في إطار التزام بنك الخليج بتنمية الكفاءات الوطنية وتعزيز التميز المؤسسي، أطلق البنك برنامج “Beyond AJYAL” بالتعاون مع مؤسسةEuromoney Learning، إحدى المؤسسات الدولية الرائدة في مجال التدريب المصرفي والمالي والقيادي.

ويُعد برنامج «Beyond AJYAL» برنامجاً متقدماً صُمّم خصيصاً لتأهيل القيادات الكويتية الوسطى من شاغلي المناصب الإدارية، وإعدادهم لقيادة المستقبل بما يواكب توجهات ومرتكزات رؤية الكويت، ولا سيما محور رأس المال البشري الإبداعي.

ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات القيادية المتقدمة، وتمكين الكوادر الوطنية من تولي مناصب قيادية مستقبلية، وتعزيز قدرتهم على التكيف مع متطلبات البيئة الاقتصادية المتسارعة، إلى جانب دوره البارز في دعم خطة التكويت واستراتيجية البنك للنمو المستدام.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد/ حامد التميمي، مدير عام الموارد البشرية بالوكالة في بنك الخليج، قائلاً:”إن إطلاق برنامج Beyond AJYAL يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات الكوادر البشرية الكويتية وإعدادها لتولي المناصب القيادية، بما يضمن استدامة نجاح البنك وتفوقه”.

وأضاف: “نحن على ثقة بأن هذا البرنامج سيشكل إضافة نوعية لمسيرة التطوير القيادي في بنك الخليج، وسيساهم في تمكين موظفينا من قيادة التحولات المستقبلية وتحقيق أهدافنا المؤسسية وفقاً لاستراتيجية البنك الخمسية”.

ويتميز البرنامج بمنهج تدريبي متكامل يجمع بين أفضل الممارسات العالمية وأساليب التعلم التجريبية، من خلال شراكة استراتيجية مع مؤسسة عالمية، تسهم في إعداد القيادات الشابة لتولي المناصب الإدارية العليا في البنك.

